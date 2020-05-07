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Аукцион на строительство водовода от водозабора «Северный» в Благовещенске признан несостоявшимся

Аукцион на строительство водовода от водозабора «Северный» в Благовещенске признан несостоявшимся
Фото: Амур.инфо

Аукцион на строительство водовода от водозабора «Северный» в Благовещенске, который проводился на сайте госзакупок, признан несостоявшимся. На него была подана всего одна заявка.

Объявление о проведении электронного аукциона было размещено 20 апреля муниципальным учреждением «Городское управление капитального строительства» Благовещенска. Начальная (максимальная) стоимость работ – больше 415 миллионов рублей. Деньги – из городского и областного бюджетов.

Однако на аукцион была подана одна заявка. В связи с этим аукцион признали несостоявшимся. Заявку подало благовещенское ООО «Сервер». Как рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска, аукцион действительно признали несостоявшимся в соответствии с ФЗ № 44. Однако заявку «Сервера» все-таки рассмотрят, это случится 8 мая. Возможно, что контракт будет заключен с компанией как с единственным участником.

Строительство водовода должно начаться в июне текущего года, а закончиться к концу ноября 2021 года. Планируется построить водовод протяженностью 5 километров от насосной станции второго подъема водозабора «Северный» до распределительной сети города.

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#городская власть #строительство

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Комментарии
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  • geka22

    geka22
    13 минут назад

    Обычная закупочная терминология. один участник - нет аукциона. Аукцион не состоялся. Контракт заключат с этим участником, если документация в порядке

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