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сегодня, 14:26 0

Амурских предпринимателей просят активнее сообщать о необоснованных фактах административного давления

Амурских предпринимателей просят активнее сообщать о необоснованных фактах административного давления
Фото: www.yarnews.net

«Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» создан сайт для подачи обращений www.забизнес.рф. С момента запуска платформы через нее была подана почти тысяча обращений.

Сайт был внедрен совместно с Минэкономразвития РФ, Минкомсвязи РФ, МВД России, ФСБ России, Генпрокуратурой РФ, Следственным комитетом России при активном участии ключевых общероссийских деловых объединений.

Платформа представляет собой электронный ресурс для сбора и обработки жалоб на незаконные, по мнению бизнеса, действия со стороны правоохранительных органов.

«Главными задачами, которые призван решить наш электронный ресурс, являются снижение уровня административного давления на бизнес, обеспечение защиты прав и законных интересов предпринимателей, а также повышение прозрачности деятельности силовых структур. Мы надеемся, что платформа станет эффективным инструментом, который позволит сделать максимально открытым взаимодействие предпринимателей и правоохранительных органов», - рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Согласно Постановлению Правительства РФ на территории всей страны до конца 2020 года введен мораторий на проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Исключение составляют внеплановые проверки, основаниями для которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках совещания по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, которое 6 мая провел Президент Владимир Путин, министр экономического развития РФ Максим Решетников доложил, что в марте было приостановлено порядка 50 тысяч проверок бизнеса в стране, а по итогам года их количество снизится до полумиллиона.

О фактах административного давления в Амурской области заявлял в программе «Простые вопросы» Борис Белобородов. Он рассказал, что почти третья часть из них сталкивается с различными видами административного давления. Эти факты стали известны в ходе проекта «Защити свои права», который реализует региональное отделение «Опоры России» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Есть случаи, когда предприниматели жалуются, что проверяющим удобно проверить легально работающий бизнес, а нелегалы рядом за углом с лотка торгуют без документов, и никто к ним не подходит, потому что знают, что с них ничего не возьмешь», – рассказал председатель Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области, общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в Амурской области, председатель Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

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#бизнес

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