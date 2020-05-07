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сегодня, 13:54 0

Жителя Завитинска осудили за убийство

Жителя Завитинска осудили за убийство
Фото: pixabay.com

Завитинским районным судом осужден 20-летний житель Завитинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что в ночь с 30 на 31 января 2020 года осужденный находился в гостях у своих знакомых. В ходе совместного распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений и ревности мужчина кухонным ножом с силой ударил своего знакомого в живот. Операция по спасению больного длилась почти два часа, но, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь и проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

В ходе предварительного расследования и в судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал полностью, сообщает сайт прокуратуры Амурской области. Суд, учитывая обстоятельства уголовного дела, назначил виновному 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Завитинского района.

Приговор в законную силу не вступил.

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#Завитинск #криминал #суды

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