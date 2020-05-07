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сегодня, 13:30 4

В Амурскую область пришла первая крупная партия защитных COVID-костюмов от Минпромторга

В Амурскую область пришла первая крупная партия защитных COVID-костюмов от Минпромторга

В Приамурье поступили 10 тысяч защитных костюмов для медработников, оказывающих помощь больным COVID-19. Экипировка распределена в учреждения здравоохранения региона – медики получат защитные комплекты уже в ближайшие дни.

«По линии Минпромторга в область поступило 10000 одноразовых комбинезонов высокой степени защиты, 10000 пар высоких бахил из нетканых материалов, 36,4 тысячи одноразовых халатов. На эти цели было потрачено около 50 миллионов рублей средств федерального бюджета», - сообщила зампред Правительства Амурской области Юлия Рябинина.

Это первая крупная партия СИЗ по линии Минпромторга. В ближайшее время ожидается еще одна крупная поставка более чем на 60 миллионов рублей – также из средств федерального бюджета.

В министерстве здравоохранения области отмечают, что поставки средств индивидуальной защиты для медицинских работников, а также оборудования и необходимых расходных материалов для лечения больных коронавирусной инфекцией и профилактики COVID-19 носят регулярный характер. В настоящее время медицинские работники обеспечены средствами безопасности в полном объеме, учреждения здравоохранения также получают необходимые средства для обеспечения санитарно-эпидемиологических требований, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

Ранее сообщалось, что большой объем средств защиты поступил в регион за счет благотворительных средств. 25 апреля в Амурскую область были доставлены несколько тысяч эпидемиологических комплектов для медицинского персонала, направленные СИБУРом в рамках партнерства с регионом.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    15 минут назад

    не поздновато?

  • Айболит

    Айболит
    5 минут назад

    Демидычне поздновато?


    Лучше поздно, чем никогда. Оч хороши ТАЙВЕКИ, просто супер. В них не так тяжело, они хорошего качества. Минпромовские пока не дошли, не скажу. Думаю, еще понадобятся нам костюмы, месяц точно

  • домовенок

    домовенок
    3 минуты назад

    Так какое у нас сегодня число, 7 мая?

    А когда Китай закрыл с нами границу?

    Вот тогда и должны были прийти защитные костюмы!

  • Нур

    Нур
    2 минуты назад

    Демидыч

    не поздновато?



    не маловато на всю область?

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