В Амурскую область пришла первая крупная партия защитных COVID-костюмов от Минпромторга

В Приамурье поступили 10 тысяч защитных костюмов для медработников, оказывающих помощь больным COVID-19. Экипировка распределена в учреждения здравоохранения региона – медики получат защитные комплекты уже в ближайшие дни.

«По линии Минпромторга в область поступило 10000 одноразовых комбинезонов высокой степени защиты, 10000 пар высоких бахил из нетканых материалов, 36,4 тысячи одноразовых халатов. На эти цели было потрачено около 50 миллионов рублей средств федерального бюджета», - сообщила зампред Правительства Амурской области Юлия Рябинина.

Это первая крупная партия СИЗ по линии Минпромторга. В ближайшее время ожидается еще одна крупная поставка более чем на 60 миллионов рублей – также из средств федерального бюджета.

В министерстве здравоохранения области отмечают, что поставки средств индивидуальной защиты для медицинских работников, а также оборудования и необходимых расходных материалов для лечения больных коронавирусной инфекцией и профилактики COVID-19 носят регулярный характер. В настоящее время медицинские работники обеспечены средствами безопасности в полном объеме, учреждения здравоохранения также получают необходимые средства для обеспечения санитарно-эпидемиологических требований, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

Ранее сообщалось, что большой объем средств защиты поступил в регион за счет благотворительных средств. 25 апреля в Амурскую область были доставлены несколько тысяч эпидемиологических комплектов для медицинского персонала, направленные СИБУРом в рамках партнерства с регионом.