На Амур.инфо основные мероприятия празднования Дня Победы в Амурской области

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация по коронавирусу внесла свои коррективы в планы празднования 75-летия Великой Победы. Во всех муниципалитетах Амурской области перенесены на более поздний срок традиционные массовые мероприятия, концерты. При этом, поздравлять и чествовать ветеранов все равно будут – но в безопасных, дистанционных форматах.

9 Мая по всей области состоятся как онлайн-мероприятия, так и адресные поздравления ветеранов. Присоединиться к ним в дистанционном режиме могут все жители области.

С 11:00 и 11:30 состоится торжественный пролет авиационной техники над Благовещенском и Белогорском.

В 16:00 по местному времени ожидается обращение президента Российской Федерации Владимира Путина в прямом эфире. Трансляция будет осуществляться на всех основных каналах страны.

В 19:00 пройдет Всероссийская минута молчания. В 19:01 жители всей страны выйдут на балконы своих домов с портретами своих близких – участников Великой Отечественной войны. По задумке организаторов, после минуты молчания все одновременно споют песню «День Победы».

В 21:50 начнется народная акция «Фонарики Победы», поддержанная движением «Волонтеры Победы». По задумке, в память о героях Великой Отечественной войны, жители городов и сел области зажгут в окнах своих домов свечи или включат фонарики на своих сотовых телефонах.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в текущем году пройдет в режиме онлайн. Чтобы присоединиться к ней, нужно заполнить анкету, приложив фотографии героев-участников Великой Отечественной войны. Сделать это можно на сайте https://2020.polkrf.ru/ или через приложения в социальных сетях. Из полученной базы материалов будет формироваться видеоряд из фотографий участников войны с символикой акции. Трансляция шествия 9 Мая запланирована на медиаэкранах России, площадках онлайн-кинотеатров, телеканалах СТС, Победа, в социальных сетях и различных online-платформах, а также на портале Бессмертного полка России.

При этом, организаторы отмечают, что традиционное шествие, посвященное 9 Мая, обязательно состоится в городах России после того, как страна победит эпидемию коронавируса.

В связи с отменой торжественных мероприятий, участников Великой Отечественной войны в муниципалитетах области поздравят дома. Во дворах, где живут ветераны, коллективы артистов и волонтеров споют «День Победы» и любимые песни фронтовиков. Таким образом, ветераны получат персональное поздравление, а жители близлежащих домов узнают, что рядом с ними живет человек, переживший войну. Жильцы домов могут принять участие в поздравлении, даже находясь в режиме самоизоляции: для этого можно выйти на балкон или открыть окно и спеть для ветерана вместе с артистами.

В городах области к поздравлению подключились театрализованные бригады. Так, в Благовещенске запланировано театрализованное поздравление 11 ветеранов, проживающих в благовещенском специальном доме для одиноких престарелых «Ветеран». «Фронтовая бригада» артистов Общественно-культурного центра подарит праздничный 30-минутный концерт, за которым ветераны будут наблюдать с балконов.

В Амурской области продолжается всероссийская акция «Мы все равно скажем спасибо». Жители области записывают короткие видео поздравления со словами благодарности в адрес ветеранов и направляют в адрес регионального оргкомитета Победы или размещают в социальных сетях с хэштегами #спасибоветерану28, #мывсёравноскажемспасибо. В день праздника поздравления будут транслироваться на телеканалах области, на уличных экранах и в социальных сетях партнеров проекта.

Идею активно подхватили в муниципалитетах области. Главы администраций, творческие коллективы и работники предприятий записывают индивидуальные поздравления для фронтовиков, проживающих на территории районов. В преддверии Дня Победы видео поздравления будут переданы родственникам ветеранов, чтобы те показали их своим близким, пережившим войну.

В 2020 году акции «Георгиевская ленточка» исполняется 15 лет. Но, в этом году волонтеры не раздают символ Победы на улице. С 6 мая получить ленточку можно в крупных торговых центрах области, в отделениях почты России и аптеках. Кроме того, волонтеры акции #Мывместе вручают ленты пожилым людям во время доставки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Также 9 Мая балконы домов, окна учреждений украсят цветами российского триколора. В Благовещенске к акции присоединится Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского – 9 Мая там состоится выпуск курсантов.

С 1 по 9 мая жители России украшают окна своих домов рисунками с тематикой ко Дню Победы и словами благодарности ветеранам. Символы, которые наносятся на окна, изображают с помощью красок, вырезают трафареты из бумаги. В акции участвуют семьями, украшают окна и учреждения, магазины. Активно подключились к акции и учреждения культуры: в окнах художественных школ, домов культуры появились целые экспозиции.

ВОД «Волонтеры Победы» по всей России проводят акцию «Письмо Победы». Активисты Движения вместе со студентами и школьниками пишут ветеранам Великой Отечественной войны поздравления с предстоящим праздником. 7–9 мая письма со словами благодарности амурским ветеранам будут доставлены адресатам.

Активисты Всероссийской акции #МыВместе с 1 по 9 мая 2020 года участвуют в проекте по поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны «Вам, родные», реализуемом в 84 регионах страны. В рамках проекта в Амурской области волонтеры поздравят ветеранов с 75-летием Великой Победы и доставят свыше 130 продуктовых корзин участникам Великой Отечественной войны. При этом, все меры предосторожности будут строго соблюдаться, участники акции будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Всероссийский проект «Вам, родные» реализуется по всей стране на благотворительные средства.

Дополнительно, в каждом муниципальном образовании Амурской области готовится своя программа празднования. Запущены акции в социальных сетях, организованы виртуальные экскурсии в музеи, посвященные истории Великой Отечественной войны. В рамках акции «Сад Памяти» в 5 городах области появились аллеи с высаженной сиренью специального сорта – сорта Победы. В небольших населенных пунктах области будут работать радиоточки, а в областном центре пройдет общегородская радио-акция «Музыка Победы». На основных радиостанциях города в начале каждого часа будут играть знакомые всем песни военных лет, а в 22:00 жители еще раз услышат «День Победы», сообщает пресс-служба областного правительства.