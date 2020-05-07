В Благовещенске предложено построить в «Шадринском сквере» часовню в память героев Албазинской осады

История со строительством храма Албазинской иконы Божией Матери, который возводится в 69-м квартале Благовещенска, набирает обороты. Благовещенский любитель истории Дмитрий Евсеев совместно с краеведами написал открытое письмо архиепископу Благовещенскому и Тындинскому Лукиану.

В письме епархии предложил воздвигнуть в «Шадринском сквере» памятник героям осады Албазина. Она случилась в XVII веке. Идею предложил благовещенский краевед, ведущий исследовательского инстаграм-аккаунта @amurotgoloski Евгений Литус.

Открытое письмо Дмитрий Евсеев разместил в своем Инстаграме, Амур.инфо приводит выдержку из текста.

«Уважаемый архиепископ, мы просим Вас учесть наше мнение. Мнение как верующих людей, так и атеистов, как православных, так и последователей других конфессий. Это не мнение историков и политиков, не журналистов и архитекторов. Это мнение неравнодушных к своему городу людей!

Для многих жителей города идея воссоздания собора Живоначальной Троицы, так называемого "Шадринского собора", являлась прекрасной мечтой, на осуществление которой более 10 лет собирались пожертвования (пусть и малые), проводилась работа по воссозданию проектной документации, работал оргкомитет по восстановлению историко-культурного наследия Благовещенска «Возрождение». Мы прекрасно понимаем, что в данной ситуации начать воссоздание столь грандиозного проекта попросту невозможно. Потребуются огромные средства! Но и забывать, и что самое главное не замечать нашей общей истории было бы ошибкой! Ошибкой уже нашей, потомков этих людей!

Мы просим Вас по возможности изменить проект типового строительства малого храма, а также не менять название прихода, а оставить его историческим, каким и помнила его эта земля.

Если бы в новом храме читались черты большого собора или хотя бы указывалось на его предшественника, думается, что жители города с радостью поддержали бы это начинание!

Самым же идеальным решением было бы создание прекрасной авторской часовни в центре облагороженного парка в честь Святой Живоночальной Троицы.

Этим проектом мог бы стать памятник-часовня в честь защитников Албазино, который был задуман еще век назад, но к сожалению, также остался лишь на бумаге... Надеемся на Вашу милость и благословение!

С надеждой, неравнодушные жители Благовещенска».

Строительные работы в «Шадринском сквере» вызвали большой резонанс. Краеведов возмутила информация на сайте епархии, что «новый храм строится на месте разрушенного монастыря». Исследователи-историки считают, что совершается историческая подмена, не монастырь был разрушен, а Шадринский собор. И перед строительством нужно было провести общественное обсуждение. Ответом на ряд публикаций в областных СМИ стало большое получасовое интервью архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана, в котором он заявил, что строительство нужно городу, согласовано с властями, а шумиху поднимают «атеистически, радикально настроенные люди». Заявления вызвали еще больше вопросов у общественности.