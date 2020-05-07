Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:57 9

В Благовещенске предложено построить в «Шадринском сквере» часовню в память героев Албазинской осады

В Благовещенске предложено построить в «Шадринском сквере» часовню в память героев Албазинской осады

История со строительством храма Албазинской иконы Божией Матери, который возводится в 69-м квартале Благовещенска, набирает обороты. Благовещенский любитель истории Дмитрий Евсеев совместно с краеведами написал открытое письмо архиепископу Благовещенскому и Тындинскому Лукиану.

В письме епархии предложил воздвигнуть в «Шадринском сквере» памятник героям осады Албазина. Она случилась в XVII веке. Идею предложил благовещенский краевед, ведущий исследовательского инстаграм-аккаунта @amurotgoloski Евгений Литус.

Открытое письмо Дмитрий Евсеев разместил в своем Инстаграме, Амур.инфо приводит выдержку из текста.

«Уважаемый архиепископ, мы просим Вас учесть наше мнение. Мнение как верующих людей, так и атеистов, как православных, так и последователей других конфессий. Это не мнение историков и политиков, не журналистов и архитекторов. Это мнение неравнодушных к своему городу людей!

Для многих жителей города идея воссоздания собора Живоначальной Троицы, так называемого "Шадринского собора", являлась прекрасной мечтой, на осуществление которой более 10 лет собирались пожертвования (пусть и малые), проводилась работа по воссозданию проектной документации, работал оргкомитет по восстановлению историко-культурного наследия Благовещенска «Возрождение». Мы прекрасно понимаем, что в данной ситуации начать воссоздание столь грандиозного проекта попросту невозможно. Потребуются огромные средства! Но и забывать, и что самое главное не замечать нашей общей истории было бы ошибкой! Ошибкой уже нашей, потомков этих людей!

Мы просим Вас по возможности изменить проект типового строительства малого храма, а также не менять название прихода, а оставить его историческим, каким и помнила его эта земля.

Если бы в новом храме читались черты большого собора или хотя бы указывалось на его предшественника, думается, что жители города с радостью поддержали бы это начинание!

Самым же идеальным решением было бы создание прекрасной авторской часовни в центре облагороженного парка в честь Святой Живоночальной Троицы.

Этим проектом мог бы стать памятник-часовня в честь защитников Албазино, который был задуман еще век назад, но к сожалению, также остался лишь на бумаге... Надеемся на Вашу милость и благословение!

С надеждой, неравнодушные жители Благовещенска».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Открытое письмо. 🔻🔻🔻 Уважаемый архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан! Сейчас в Ваших руках и Ваших силах услышать и учесть мнение благовещенцев, которые выступают за сохранение памяти. Благовещенцев, которые хотят, чтобы память города пронеслась через столетия и не была погребена историческими «поворотами». Мы родились в этом городе, здесь жили наши предки и мы хотим, чтобы и наши дети, и внуки, и правнуки гордились своей Землёй Благой Вести. Уважаемый архиепископ, мы просим Вас учесть наше мнение. Мнение как верующих людей, так и атеистов, как православных, так и последователей других конфессий. Это не мнение историков и политиков, не журналистов и архитекторов. Это мнение неравнодушных к своему городу людей! Для многих жителей города идея воссоздания собора Живоночальной Троицы, так называемого "Шадринского собора", являлась прекрасной мечтой, на осуществление которой более 10 лет собирались пожертвования (пусть и малые), проводилась работа по воссозданию проектной документации, работал оргкомитет по восстановлению историко-культурного наследия Благовещенска «Возрождение». Мы прекрасно понимаем, что в данной ситуации начать воссоздание столь грандиозного проекта попросту невозможно. Потребуются огромные средства! Но и забывать, и что самое главное не замечать нашей общей истории было бы ошибкой! Ошибкой уже нашей, потомков этих людей! Мы просим Вас по возможности изменить проект типового строительства малого храма, а также не менять название прихода, а оставить его историческим, каким и помнила его эта земля. Если бы в новом храме читались черты большого собора или хотя бы указывалось на его предшественника, думается, что жители города с радостью поддержали бы это начинание! Самым же идеальным решением было бы создание прекрасной авторской часовни в центре облагороженного парка в честь Святой Живоночальной Троицы. Этим проектом мог бы стать памятник-часовня в честь защитников Албазино, который был задуман еще век назад, но к сожалению, также остался лишь на бумаге... Надеемся на Вашу милость и благословение! С надеждой, неравнодушные жители Благовещенска. 🔻🔻🔻 Друзья, лайк, репост приветствуется. #Шадринскийсоборбудь

Публикация от Дмитрий Евсеев (@evsbiz)

Строительные работы в «Шадринском сквере» вызвали большой резонанс. Краеведов возмутила информация на сайте епархии, что «новый храм строится на месте разрушенного монастыря». Исследователи-историки считают, что совершается историческая подмена, не монастырь был разрушен, а Шадринский собор. И перед строительством нужно было провести общественное обсуждение. Ответом на ряд публикаций в областных СМИ стало большое получасовое интервью архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана, в котором он заявил, что строительство нужно городу, согласовано с властями, а шумиху поднимают «атеистически, радикально настроенные люди». Заявления вызвали еще больше вопросов у общественности.

Просмотров всего: 864

#история #культура #память #религия

распечатать


Общество

На Амур.инфо основные мероприятия празднования Дня Победы в Амурской области
Общество

Амурчан приглашают создать легендарное фронтовое письмо-треугольник
Культура

Амурский театр драмы записал концерт ко Дню Победы
Коронавирус

Во время самоизоляции библиотекари Благовещенска обучились языку жестов
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    одичалые никак не успокоятся-постройте там детский садик

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    красивая часовня

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    за твои деньги и в твоём огороде

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    1 час назад

    там уже сваи колотят, т.ч. все остальные письма шлите в СпортЛото.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Попам всё равно что строить, . Лишь бы новопостроенный ларёк доход приносил))

  • Геннадий Перетятько

    Геннадий Перетятько
    39 минут назад

    Да пофиг ему(Лукиану), как на атеистически настроенных,так и на верующих!!!

  • Демидыч

    Демидыч
    36 минут назад

    будет вам как в Екатеринбурге

  • Виктор А

    Виктор А
    35 минут назад

    Как же до них достучаться. Построят опять сараюшку - терминал по отъему денег у старушек.

  • ay

    ay
    34 минуты назад

    Демидыч

    будет вам как в Екатеринбурге



    не будет.

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь