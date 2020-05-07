Пожарные тушат большой лесной пожар около поселка Ерофей Павлович

В Сковородинском районе, недалеко от поселка Ерофей Павлович, тушат сильный лесной пожар. В борьбе с огненной стихией задействована тяжелая техника и парашютисты.

В редакцию Амур.инфо обратились жители Сковородинского района с сообщением о сильном лесном пожаре вблизи населенного пункта. «К поселку Ерофей Павлович приближается огонь. Сопка горит, а все никак не потушат. Жители начали волноваться», – говорится в сообщении. На фотографиях, сделанных местными жителями, видно огненное зарево на фоне жилых домов.

В пресс-службе Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области сообщили, что пожар был зафиксирован 4 мая в 7 километрах от поселка Ерофей Павлович. Угрозы населенному пункту нет. Огонь пришел со стороны Забайкальского края, им пройдено 300 гектаров лесной зоны.

На пожаре работает 14 парашютистов и 20 десантников Амурской авиабазы, 12 сотрудников лесоохраны и 10 сотрудников противопожарной службы области. Задействовано 7 единиц техники, в том числе вездеход, трактор. Также с момента обнаружения возгорания его обслуживает вертолет Амурской авиабазы.

«Так как пожар пришел со стороны соседнего региона, то наша группировка будет усилена 13 десантниками и 6 парашютистами Читинской авиабазы. Кроме того привлечены воздушные суда Читинской авиавбазы, - рассказал заместитель начальника Амурской авиабазы по летной службе Вадим Величко. – На данный момент южную, западную, восточную кромку пожара ликвидировали, и все силы и средства перебрасываются на северную».

Работу пожарных осложняют особенности распространения огня – горит лес по хребту на высоте 500 метров над уровнем моря – и отсутствие открытых источников воды. Она подвозится техникой. Тем не менее, лесопожарная группировка приложит все усилия, чтобы ликвидировать это возгорание.