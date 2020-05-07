Амурское министерство спорта выделяет миллион рублей на гранты

Министерство по физической культуре и спорту Амурской области объявляет конкурс социально значимых проектов для оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, работающим в сфере физической культуры и спорта. Победители получат субсидию на реализацию своих проектов. Общий фонд – миллион рублей.

Заявки будут принимать с 18 мая по 16 июня. Во время действия режима повышенной готовности в Амурской области в связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической заявки принимаются на адрес электронной почты: sportsecretar@mail.ru или Почтой России по адресу: 675000 Амурская область, город Благовещенск, улица Артиллерийская, 8.

Получить консультации по вопросам подготовки заявок можно у специалиста физкультурно-спортивного отдела по телефону (4162) 770-127 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Ознакомиться с порядком и скачивания формы заявки можно по ссылке.