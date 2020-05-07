Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7мая
Предыдущая новость
сегодня, 19:24 0

Амурское министерство спорта выделяет миллион рублей на гранты

Министерство по физической культуре и спорту Амурской области объявляет конкурс социально значимых проектов для оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, работающим в сфере физической культуры и спорта. Победители получат субсидию на реализацию своих проектов. Общий фонд – миллион рублей.

Заявки будут принимать с 18 мая по 16 июня. Во время действия режима повышенной готовности в Амурской области в связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической заявки принимаются на адрес электронной почты: sportsecretar@mail.ru или Почтой России по адресу: 675000 Амурская область, город Благовещенск, улица Артиллерийская, 8.

Получить консультации по вопросам подготовки заявок можно у специалиста физкультурно-спортивного отдела по телефону (4162) 770-127 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Ознакомиться с порядком и скачивания формы заявки можно по ссылке.

Просмотров всего: 9

#спорт

распечатать


В России и мире

Этери Тутберидзе прокомментировала уход Саши Трусовой в команду к Плющенко
Спорт 7

К благовещенскому марафону «Победные километры» подключились бегуны из других городов и стран
Спорт

Амурские спортсмены получили премии от 5 до 125 тысяч рублей за победу в соревнованиях
Спорт

После капремонта стадион в Ивановке примет спартакиаду
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь