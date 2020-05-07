Приамурью на поддержку малого бизнеса выделено больше 30 миллионов

Правительство РФ приняло решение о выделении регионам дополнительных финансовых средств на субсидии в 2020 году. Соответствующее распоряжение кабмина уже опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, Правительство РФ направит в бюджет Амурской области 30,5 миллиона рублей для докапитализации региональной гарантийной и микрокредитной организаций.

Благодаря дополнительным средствам большее количество амурских бизнесменов смогут обратиться за реструктуризацией и пролонгацией действующих кредитов, а также воспользоваться другими антикризисными продуктами государственной микрокредитной организации и гарантийного Фонда для поддержания бизнеса в условиях пандемии.

Помимо Приамурья подобные субсидии получат и другие регионы страны. Как указано в распоряжении Правительства РФ, в общей сложности из резервного фонда в бюджеты субъектов будет направлено два миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба амурского правительства, с начала пандемии коронавируса региональной микрокредитной организацией и гарантийным Фондом были оперативно введены новые антикризисные продукты.

Так, с помощью поддержки региональной гарантийной организации предпринимателям области была предоставлена пролонгация и реструктуризация кредитов на общую сумму свыше 62 миллионов рублей. Всего с начала апреля Фонд заключил с заемщиками 7 дополнительных соглашений по действующим кредитам. А благодаря новому продукту Амурской региональной микрокредитной компании предприниматели области смогли получить средства для закрытия кассовых разрывов и пополнения оборотных средств.

Всего с начала апреля по новому виду льготных займов компания получила больше 30 заявок. С помощью льготной программы бизнесмены области смогли получить уже больше 4,5 миллиона рублей.