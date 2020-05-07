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В Благовещенске торжественно открыли навигацию

В Благовещенске торжественно открыли навигацию

В среду, 6 мая, в Астрахановке традиционно прошла торжественная церемония, посвященная открытию навигации и первому выходу кораблей на выполнение задач пограничной деятельности. В 2020 году отряд пограничных сторожевых кораблей отмечает свое 87-летие и на охрану госграницы корабли отряда выходят также в 87-й раз.

Открытие навигации началось с построения личного состава на стоянке кораблей. В течение всего зимнего периода – с ноября по май – моряки-пограничники готовились к несению службы в период навигации, повышали уровень своей профессиональной подготовки, ремонтировали корабли.

«С выхода кораблей на охрану государственной границы РФ начинается самый ответственный этап служебной деятельности для сотрудников отряда. Экипажи всех кораблей и катеров с полной самоотдачей подошли к навигации 2020 года, в течение которой всем сотрудникам корабельного состава предстоит выдержать серьезный экзамен и показать уровень своего мастерства при выполнении задач пограничной деятельности.

С учетом достигнутых положительных результатов в теории и практике, право первыми выйти на защиту и охрану государственной границы представлено экипажам пскр "80 лет КДВРУ", пскр "Смерч"», – рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Амурской области.

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