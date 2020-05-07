Полицейские помешали жителям Константиновского района продать около 70 килограммов наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области при участии отряда специального назначения «Гром» задержали троих жителей Благовещенска, подозреваемых в сбытах и хранении наркотиков. Около 70 килограммов наркотиков не успели попасть в руки потенциальных потребителей, тем самым предотвращено совершение возможных преступлений.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на территории Константиновского района двое фигурантов – мужчина 1981 года рождения и женщина 1988 года рождения собирали дикорастущую коноплю. В дальнейшем они изготавливали из неё гашишное масло. Ещё один соучастник 1978 года рождения перевозил наркотическое средство в областную столицу для сбыта на территории города.

В одном из сел Константиновского района оперативники и следователи обнаружили тайники, которые использовались подозреваемыми для хранения наркотиков. В заброшенном колодце злоумышленники прятали марихуану, общая масса которой составила 67 килограммов. А в полуразрушенном здании – гашишное масло весом 2,4 килограмма. Наркотические средства сотрудники полиции изъяли.

Следственным отделом МО МВД «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 228.1, части 2 статьи 228 и части 3 статьи 228 УК РФ. Фигурантам вменяется 10 эпизодов преступной деятельности.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.