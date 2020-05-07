Приложения для Android и анимационные проекты: наставники «Кванториума» увлекают детей удаленно

Перевод амурских школьников в дистанционный режим обучения не сократил темпы работы амурских технопарков «Кванториум». Занятия продолжаются удаленно, и при этом остаются не менее увлекательными, говорят в областном правительстве.

Так, в Свободном кванторианцы изучают технологию создания приложений для операционной системы смартфонов, планшетов, электронных книг и других цифровых устройств. Онлайн-занятия посещают ребята двух направлений: «Робо/IT» и «VR/Промдизайн». Готовые проекты школьники тестируют на своих мобильных телефонах. Новый курс позволит развить профессиональный интерес ребят в IT-сфере, а также сделать первые шаги к карьере разработчика.

В ежедневном таком режиме работают и наставники мобильного технопарка. Обучение ребят из сельских школ также идет с применением электронных образовательных технологий. Занятия организованы по привычному расписанию на площадке Discord. Кванторианцы работают как в онлайн-группах, так и индивидуально.

«Мы активно работаем с ребятами Екатеринославки и Константиновки. Школьники Березовки еще успели захватить очные занятия, – поясняет наставник направления VR/IT Роман Алексанов. – Кванторианцы осваивают навыки профессионального 3d-моделирования. Многие от базового уровня 3ds Max перешли на углубленное изучение. Кроме этого, ребята создают анимационные проекты, учатся лепить модели. Старшеклассников привлекает программирование, разработка веб-приложений, изучение серверной части. В целом дистанционное обучение построено не только на общении в режиме онлайн, но и на самостоятельной работе».