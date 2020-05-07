В Амурской области ликвидировано 14 природных пожаров

На территории Амурской области за прошедшие сутки ликвидировано 13 пожаров в Тындинском, Зейском, Шимановском, Магдагачинском, Свободненскм, Архаринском, Благовещенском, Бурейском районе. Огнем пройдено 2 876 гектаров.

На возгораниях работало 245 сотрудников ПДПС Амурской авиабазы, лесоохраны, противопожарной службы области, а также добровольных пожарных. Угрозы населенным пунктам не было.

По состоянию на 10:00 7 мая ликвидировано одно возгорание в Сковородинском районе. На пожаре работало 12 сотрудников Амурской авиабазы и лесоохраны. Задействовано 2 единицы техники. Огнем пройдено 180 гектаров.

Пять пожара в Тындинском Шимановском, Архаринском районах локализовано. На них работают 99 человек лесопожарной группировки. Огнем пройдено 504 гектара.

Действует 6 пожаров в Тындинском, Сковородинском, Магдагачинском, Архаринском, Бурейском, Свободненском, районах. Угрозы населенным пунктам нет. Задействовано 223 сотрудника Амурской авиабазы, лесоохраны, противопожарной службы области, 48 единиц техники, в том числе самолеты и вертолет Амурской авиабазы.

Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области имеется резерв в количестве 25 человек ПДПС Амурской авиабазы, 230 человек лесной охраны, 26 человек Федерального резерва и 252 единиц техники.

По данным ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» – в Свободненском, Архаринском, Бурейском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Благовещенском, Зейском, Сковородинском районах определен четвертый класс пожарной опасности. Третий класс опасности зафиксирован в Тындинском, Мазановском, Шимановском, Магдагачинском, Завитинском, Октябрьском районах, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.