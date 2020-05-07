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В зону свободной торговли в Суйфэньхэ впервые импортировала рапс из Амурской области

В зону свободной торговли в Суйфэньхэ впервые импортировала рапс из Амурской области
Фото: pixabay.com

В зону свободной торговли Суйфэньхэ впервые ввезли рапс из Амурской области. В условиях пандемии груз весом 137 тонн импортировали через Приморье.

Ранее поставками своей продукции в Китай компания ООО «Казанское» из Серышевского района занималась напрямую, рассказали в министерстве экономики и внешних связей Амурской области. Предприятие помимо рапса занимается еще и соей.

В ближайшее время планируется доставка в зону свободной торговли Суйфэньхэ второй партии рапса. В общей сложности, вместе с первой партией, вес груза составит около 400 тонн.

Амурский рапс был импортирован компанией Liangyun Agricole Products Company. Предприятие было квалифицировано как импортер рапса в 2019 году и построило завод по переработке рапса с ежедневной производительностью 400 тонн. Полученное рапсовое масло будут экспортировать в страны ЮВА, а рапсовую муку — использовать в качестве корма при выращивании аквакультуры, пишет chinalogist.ru.

По словам руководителя компании Су Сюньчжи, «импорт через Суйфэньхэ связан не только с очевидным ценовым преимуществом российского рапса, но и с политикой беспошлинного ввоза в зону свободной торговли Суйфэньхэ».

Лю Цаймин, заместитель директора Комитета по управлению зоной свободной торговли Суйфэньхэ, рассказал, что стоимость рапса примерно в три раза выше, чем у древесины, и импорт рапса имеет важное значение для Суйфэньхэ, позволяя увеличить объем внешней торговли.

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#Китай #торговля

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