Многодетная семья на севере Приамурья выращивает «клубничный рай» с помощью компьютера

Крупная ароматная клубника, «южного» размера арбузы и дыни - и все это на суровом амурском севере. В Зейском районе семья Кузнецовых сотворила тропики в большой 16-метровой теплице.

Клубника у Натальи Кузнецовой — родом из детства. Точнее, в детстве эта роскошная ягода была мечтой на амурском севере. Поэтому мама семейства решила, что ее дети должны вдоволь наесться.

В общей сложности в горшочки рассажены около четырех тысяч кустов клубники. Тысячу Наталья высаживает в собственном огороде. Остальное реализует.

«Та рассада, что поменьше, — говорит Наталья, — выращена из семян. А с другой стороны — готовые кустики, пришедшие почтой из Голландии».

«Сажаем под укрытие, — делится секретами Наталья, — между рядками устанавливаем капельный полив. Хорошо, что сейчас можно многое выписать через Интернет. Купили специальный компьютер, который устанавливается на выходе от насосной станции. Он регулирует подачу воды в специальные шланги с дырочками».

Наталья знает много маленьких хитростей, говорит, что еще и рука у неё «легкая», а поэтому в течение лета с периодичностью в несколько дней с клубничной плантации снимает по 12 килограммов ягод. За восемь лет её увлечения ребятишки клубнику и впрямь перестали считать экзотикой. Употребляют ягоду в свежем виде, впрок варенья и компоты не заготавливают.

Многие садоводы стараются сохранить саженцы клубники, выкапывая её на зиму и опуская в подвал. Наталья от такого способа отказалась. Говорит, что ей проще вырастить из семян.

К рассаде ребятишек не подпускают. А вот на высадку клубники в грунт в конце мая привлекается все семейство.

Наталья и Павел Кузнецовы — родители шестерых детей. Самая старшая дочь уже окончила вуз, еще одна дочка и сын — студенты. Двое сыновей учатся в четвертом и шестом классах, а самому младшему едва минуло три года. Школьники сейчас на дистанционном обучении. Дома только один компьютер, поэтому приходится делить его на всех. Еще и студентка Лиза, пока прерваны занятия, приехала домой и тоже слушает онлайн-лекции. Сложно, говорит Наталья, но и эти трудности приходится преодолевать, устанавливая очередь, когда школьники могут позаниматься за компьютером.

Рядом с клубникой подрастает редиска. А через неделю в соседней теплице, 12-метровой, проклюнутся ростки арбузов и дынь. Это еще одно увлечение. Арбузы вырастают у Натальи до 14 килограммов весом. И дыни, огромные и сладкие, – тоже привычное лакомство для семьи Кузнецовых. Вспоминает, что в прошлом году вырастила из голландских семян баклажан чуть ли не до потолка.

И это при том, что Наталья Кузнецова еще и работает.

А еще во дворе Кузнецовых стоит сарай площадью 80 квадратных метров, а в нем — козы, поросята, куры, утки, гуси. Есть и еще планы — на обустройство двора, относительно разведения птицы и скота. И почему-то нет сомнений: в этой семье как задумали, так и будет, пишут «Зейские вести сегодня».