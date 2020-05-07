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сегодня, 10:24 0

Амурчанина будут судить за незаконный оборот драгметаллов

Амурчанина будут судить за незаконный оборот драгметаллов
Фото: avito.ru

Прокуратура Амурской области направила в суд уголовное дело по обвинению амурчанина в незаконном обороте драгоценных металлов, стоимостью более 2,5 миллиона рублей. По версии следствия, в конце августа 2019 года обвиняемый незаконно приобрел в Зейском районе драгоценный металл, в котором содержалось 775,73 грамма химически чистого золота.

В тот же день сотрудники амурского УФСБ задержали мужчину при перевозке незаконно приобретенного золота к месту своего жительства. Драгоценный металл стоимостью более 2,5 миллиона рублей изъят из незаконного оборота.

В отношении амурчанина возбуждено уголовное дело, которое расследовалось СО УФСБ России по Амурской области. Прокуратура области направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Зейский районный суд.

В соответствии с УК РФ за совершение этого преступления суд может назначить наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

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