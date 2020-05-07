В Серышевском районе опрокинулся минивэн, есть пострадавшие

6 мая на федеральной трассе в Серышевском районе опрокинулся автомобиль. В результате ДТП трое человек были госпитализированы с травмами.

На 1 434 км федеральной автодороги «Амур» произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в Амурском управлении ГИБДД, авария произошла примерно в 7:00. Водитель Hyundai Starex допустил ДТП. В результате три человека получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Сейчас полицейские устанавливают подробности и обстоятельства происшествия.

В результате аварии минивэн опрокинулся. В ликвидации последствий ДТП принимали участие спасатели. В Амурском управлении МЧС сообщили, что на месте ДТП работали огнеборцы пожарно-спасательной части № 63 в составе трех человек и одной единицы техники. Пожарные убрали опрокинувшийся автомобиль с проезжей части.