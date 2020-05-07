Этери Тутберидзе прокомментировала уход Саши Трусовой в команду к Плющенко

Этери прокомментировала эту новость в своем Инстаграме. «Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения – решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаем часть нашей жизни, часть себя», – отметила Тутберидзе.

Сама фигуристка у себя в социальных сетях так и не прокомментировала ситуацию. По мнению многих, решение о переходе к Плющенко приняли родители Саши, так как она еще несовершеннолетняя. Однако под постами Этери полклонники уже пишут свое мнение о переходе: «Теперь понятно, почему нет Трусовой в публикациях», «Неужели это правда? Санька, глупая, это же переход во вторую лигу. Да и предателей нигде не любят», «Не одна я заметила, что Саши уже на этой фото нет. Очень жаль. Реально, ведь Плющенко никого не ростил, получает талант и готовую чужую работу».

Александра Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, а в нынешнем сезоне она завоевала бронзу чемпионата Европы. Также девочка побила мировой рекорд Алины Загитовой.