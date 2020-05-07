Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

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Президент РФ Владимир Путин провел совещание с правительством, посвященное борьбе с коронавирусом. Оно, в том числе, было посвящено поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений.

В начале видеоконференции президент напомнил, что в апреле вступили в силу два пакета решений, направленных на помощь россиянам. Первый предусматривал поддержку социально незащищенных граждан, а также малых, средних и микропредприятий, сильнее всего пострадавших от коронавируса; второй — кредитную поддержку системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, дополнительные выплаты медикам и другие шаги.

«Хотел бы сегодня услышать, как на практике работают механизмы поддержки, и главное — сколько конкретно людей, семей, трудовых коллективов такую помощь уже получили или получат в самое ближайшее время: не когда-то потом, а именно в те сроки, которые были нами ранее установлены», — сказал глава государства.

Он также попросил отдельно остановиться на возникающих проблемах и предпринимаемых для их решения шагах, после чего свои доклады зачитали министр труда и соцзащиты Антон Котяков, исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников и исполняющий обязанности главы Минстроя Никита Стасишин.

В конце этого блока совещания президент призвал коллег обеспечить широкое и полноценное информирование граждан о мерах поддержки, а также подчеркнул, что способы получения помощи должны быть максимально доступными.

Вторая часть видеоконференции была посвящена поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений. Президент напомнил, что ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному.

«Где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять. А где-то, возможно, планировать определенное обоснованное их смягчение», — сказал он.

Путин подчеркнул, что на главах регионов и членах правительства лежит большая ответственность. «Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки — это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение и коллег из правительства, и глав регионов крайне высока», — отметил президент.

Он призвал губернаторов, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора и ученых, принять решения о дальнейших действиях на местах, а также напомнил, что основную работу по координации всей деятельности по борьбе с COVID-19 должно осуществлять правительство.

Кроме того, глава государства анонсировал совещание о ситуации в транспортном комплексе, оно должно состояться в четверг, пишет РИА Новости.

В России более 165 тысяч заболевших COVID-19, свыше 21 тысячи пациентов выздоровели, 1 537 погибли. В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции, в Москве, помимо этого, ввели систему пропусков.

В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус выявили у 3,5 миллиона человек, свыше 243 тысяч погибли.