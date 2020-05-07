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9 Мая в Белогорске салют прогремит с новейшего военного комплекса (видео)

9 Мая в Белогорске салют прогремит с новейшего военного комплекса (видео)
Фото: structure.mil.ru

В артиллерийское соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поступил новый салютный комплекс 2А85 на базе автомобиля высокой проходимости КамАЗ 5350. Поступивший комплекс будет задействован в проведении салюта 9 Мая текущего года в Белогорске.

Каждая салютная установка состоит из шести модулей различного калибра – от 105 до 310 миллиметров. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным.

Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой с точностью до долей секунд.

На полигоне салютный расчет соединения провел испытание комплекса и его настройку.

Проверка показала удобство и надежность новой техники.

По сравнению с предыдущими установками, новая техника увеличивает возможности проведения салюта, сообщает пресс-служба ВВО.

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#Белогорск #военные #праздники

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