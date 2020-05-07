Амурчан приглашают создать легендарное фронтовое письмо-треугольник

В преддверии Дня Победы Почта России предлагает всем желающим присоединиться к масштабному движению и создать легендарное письмо-треугольник. На официальных интернет-страницах компании есть подсказки для создания фронтовых писем-треугольников, а также публикуются факты о работе почты в военное время и истории героев почтальонов.

Свое письмо можно сфотографировать или снять на видео, а затем выложить их на своей странице в социальной сети с хештегом #почтовыйтреугольник, отметив аккаунт @ruspostofficial.

«В годы войны письма от близких и родных придавали солдатам сил и вдохновляли на подвиги. Полевая почта не прекращала свою работу даже во время блокады Ленинграда и осаждения Севастополя. Корреспонденцию и газеты привозили на санках, телегах и переносили в руках», – пишет пресс-служба амурского отделения Почты России.

В честь 75-летия Победы почтальоны доставляют ветеранам более 1 миллиона поздравлений от президента. Сотрудники почтово-логистической компании, а это около 350 тысяч человек по всей стране, со своими детьми украшают окна квартир рисунками, исполняют военные песни и читают стихи Победы, а также публикуют на личных страницах фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны, чтобы присоединиться вместе со всей страной к онлайн-акции «Бессмертный полк 2020». Подробности акции и анкета участника размещены на официальном сайте https://2020.polkrf.ru.