Прага не ограничилась сносом памятника советскому военачальнику Коневу

Страсти по собору: о спорном строительстве нового храма в Благовещенске; рецензия на фильм «Ржев» в сравнении картины с произведениями советского киноискусства; сколько стоила война для Советского Союза. О вестях с газетных передовиц расскажет ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Первые страницы «Амурской правды» являют собой копию газеты 75-летней давности – той, что вышла 10 мая 1945 года и публиковавшей акт о капитуляции фашистской Германии. Здесь вы найдете и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Праздником Победы, и сообщения, что называется «с мест», например о том, какие трудовые подвиги совершили мазановцы, и о почине горняков встать на сталинскую рудовую вахту, и о том, как радовались простые люди, узнав о победе.

Очень интересно

А в современном, сегодняшнем выпуске «Амурки» не пропустите публикацию Анны Дёровой, посвященную фронтовой медсестре Вере Лешенок. Однажды Вере Владимировне (ну, понятно, тогда – просто Вере, Верочке) пулей сорвало погон. А еще, было дело, рядом разорвался снаряд. А еще… Ну, в общем, прочтите сами, я лишь добавлю к сказанному, что автограф на рейхстаге медсестричка оставила.

Не пропустите также и «военных» материалов Натальи Фадеевой, Татьяны Николаевой и Ирины Ворошиловой. Впрочем, что я вам советую… Уж если «Амурка» попадет вам в руки – уже не оторветесь!

Полный абзац

Особое внимание в «Амурской правде» уделите публикации под заголовком «Лжехрам» вместо Шадринского собора». По названию понятно, о чем он. О том, как вдруг, ни с того, ни с сего в центре областной столицы начали возводить непонятное строение, не имеющее ничего общего с тем величественным собором, который был построен в начале прошлого века купцом Семеном Шадриным. Вороватое строительство уже нашло отражение в соцсетях. Известный краевед Валентина Кобзарь так прямо и написала, что ощущение, будто этот собор взорвали второй раз (газета напоминает, что самое высокое в прошлом строение города уничтожили в середине 30-х годов, в период оголтелого богоборчества). Не могу не отметить, что сегодня не менее оголтелым можно назвать и бездумное возведение псевдохрамов. Впрочем, не бездумное. Но оголтелое. Узнаете интересные детали – в том числе и о том, куда подевались деньги, в свое время аккумулируемые фондом «София» на строительство собора.

Газета публикует мнение известного архитектора, многоуважаемого благовещенца Валерия Сикерина. И может, городские власти прислушаются хотя бы к нему, к мнению высокого профессионала – черт уже с ними, с простыми горожанами…

А осадок от того, что происходит, действительно горький.

Вам статья

О чем стоит почитать в еженедельнике «Аргументы неделi». Здесь и о криптографах – бойцах невидимого фронта. Здесь и о панике, которую вызвал в мире запрет на импорт российского зерна. Прочтете вы и о том, что Прага не ограничилась сносом памятника своему освободителю – советскому военачальнику Коневу и пошла дальше в обострении отношений между Россией и Чехией (очень жаль, кстати, что у нас портятся отношения и с ближайшими соседями. Взять ту же Белоруссию).

Но не поленитесь и прочтите заметки всегда острой на язык Татьяны Москвиной. Сегодня автор рассуждает о фильме «Ржев», сравнивая его с бессмертными произведениями советского киноискусства, в частности, с фильмом «Они сражались за Родину». Здорово написано – емко, жестко, наотмашь. Не пропустите.

На посошок

И «Комсомольская правда». Безусловно – материалы Победы. Прочтите их – здесь в популярной форме много того, что мы не знали (основная тема – сколько стоила война для Советского Союза). Здесь же развенчиваются самые известные мифы о войне (например, о том, что «в блокадном Ленинграде партийцы жрали пирожные»). В общем, много таких публикаций, от которых отмахиваться просто нельзя.

А уж потом, на закуску, на десерт, так сказать, прочтите о том, что к концу XXI века – нашего века! – люди станут на 25 % тупее.

Исходя из сегодняшнего уровня тупости, получится, что мы отупеем вконец. Стопроцентно!

Хотя кое-кто уже и сейчас…