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В Благовещенске начался ремонт улицы Нагорной (фото)

В Благовещенске стартовал ремонт улицы Нагорной. К работам приступили 5 мая. Дорога будет расширена и отсыпана гравием, что позволит автомобилистам использовать ее в качестве альтернативного маршрута для проезда между центральной частью города и микрорайоном.

Сейчас рабочие расширяют полосы, разравнивают грунт, далее будет проведена отсыпка дороги. Самое сложное в том, пишет пресс-служба амурского минтранса, что работы ведутся без полного перекрытия проезжей части — люди пользуются этой дорогой для проезда. ⠀

Сейчас на объекте трудятся 7 единиц техники и 7 рабочих. Во время работ по отсыпке количество единиц техники будет увеличено. По окончанию работ ширина дороги будет составлять 8 метров, будут установлены дорожные знаки, обустроены допустимые радиусы поворотов и произведена отсыпка гравийным материалом.

В дальнейшем дорога будет находиться на обслуживании ГСТК с регулярным проведением профилирования участка.

Обустройство улицы Нагорной выполняется для обеспечения альтернативного движения транспорта на период масштабного ремонта на улично-дорожной сети Благовещенска.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    7 минут назад

    шёл месяц май-город задыхался в транспортном колапсе

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