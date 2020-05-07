В Благовещенске начался ремонт улицы Нагорной (фото)

Сейчас рабочие расширяют полосы, разравнивают грунт, далее будет проведена отсыпка дороги. Самое сложное в том, пишет пресс-служба амурского минтранса, что работы ведутся без полного перекрытия проезжей части — люди пользуются этой дорогой для проезда. ⠀

Сейчас на объекте трудятся 7 единиц техники и 7 рабочих. Во время работ по отсыпке количество единиц техники будет увеличено. По окончанию работ ширина дороги будет составлять 8 метров, будут установлены дорожные знаки, обустроены допустимые радиусы поворотов и произведена отсыпка гравийным материалом.

В дальнейшем дорога будет находиться на обслуживании ГСТК с регулярным проведением профилирования участка.

Обустройство улицы Нагорной выполняется для обеспечения альтернативного движения транспорта на период масштабного ремонта на улично-дорожной сети Благовещенска.