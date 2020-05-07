Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:40 0

Водохранилище Бурейской ГЭС начало наполняться

Водохранилище Бурейской ГЭС начало наполняться
Фото: http://www.burges.rushydro.ru/

Бурейские гидроэнергетики приступили к наполнению водохранилища Бурейской ГЭС-филиал ПАО «РусГидро» после его плановой сработки до минимальной допустимой отметки. Переход от сработки водохранилища к его наполнению произошел 2 мая. Такой режим работы гидроузла сохранится в течение всего паводкового периода до ноября 2020 года.

В ходе подготовки к паводковому периоду 2020 года специалисты Бурейской ГЭС выполнили ревизию и запланированные ремонты основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, обследовали гидротехнические сооружения, провели дополнительную проверку насосных откачивающих станций, кранового оборудования и схем энергоснабжения.

По состоянию на 6 мая уровень верхнего бьефа станции находится на отметке 236,37 метра. Значение притока за последние сутки составило 1123 кубометра в секунду. Пропуск воды осуществляется с использованием гидроагрегатов электростанции, затворы эксплуатационного водосбросов закрыты.

В настоящее время Амурским бассейновым водным управлением (Росводресурсы) установлен режим работы Бурейской ГЭС со средним расходом воды через плотину в диапазоне 500-700 кубометров в секунду. Специалисты станции осуществляют полный комплекс необходимых мероприятий по контролю уровней притока и обеспечению нормального функционирования гидротехнических сооружений станции. Все работы на ГЭС ведутся с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

В соответствии с прогнозом Гидрометцетра России приток воды в Бурейское водохранилище во втором квартале 2020 года ожидается в пределах нормы и составит 1100-1300 кубометров в секунду, сообщается на официальном сайте ГЭС.

Просмотров всего: 270

#Дальний Восток #энергетика

распечатать


Коронавирус

У медсестер и пациентки перинатального центра в Хабаровске выявили COVID-19
Происшествия

В ДВФУ Владивостока погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития
Общество 5

В Якутии, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, разрешили весеннюю охоту
Общество 1

На Зейской ГЭС проводится ежесуточный контроль притока и уровня воды
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь