Водохранилище Бурейской ГЭС начало наполняться

Бурейские гидроэнергетики приступили к наполнению водохранилища Бурейской ГЭС-филиал ПАО «РусГидро» после его плановой сработки до минимальной допустимой отметки. Переход от сработки водохранилища к его наполнению произошел 2 мая. Такой режим работы гидроузла сохранится в течение всего паводкового периода до ноября 2020 года.

В ходе подготовки к паводковому периоду 2020 года специалисты Бурейской ГЭС выполнили ревизию и запланированные ремонты основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, обследовали гидротехнические сооружения, провели дополнительную проверку насосных откачивающих станций, кранового оборудования и схем энергоснабжения.

По состоянию на 6 мая уровень верхнего бьефа станции находится на отметке 236,37 метра. Значение притока за последние сутки составило 1123 кубометра в секунду. Пропуск воды осуществляется с использованием гидроагрегатов электростанции, затворы эксплуатационного водосбросов закрыты.

В настоящее время Амурским бассейновым водным управлением (Росводресурсы) установлен режим работы Бурейской ГЭС со средним расходом воды через плотину в диапазоне 500-700 кубометров в секунду. Специалисты станции осуществляют полный комплекс необходимых мероприятий по контролю уровней притока и обеспечению нормального функционирования гидротехнических сооружений станции. Все работы на ГЭС ведутся с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

В соответствии с прогнозом Гидрометцетра России приток воды в Бурейское водохранилище во втором квартале 2020 года ожидается в пределах нормы и составит 1100-1300 кубометров в секунду, сообщается на официальном сайте ГЭС.