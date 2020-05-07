Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения из-за пандемии коронавируса в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса, в три этапа. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

«Подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер - это четкий методический инструмент, который предусматривает поэтапность, мы предлагаем три этапа. В каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях. При снятии ограничений предполагается оценка следующих показателей: темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией, показатель охвата тестирований, чтобы понимать насколько широко инфекция распространена в популяции. И все эти показатели оцениваются ретроспективно за одну или две недели, что связано с инкубационным периодом болезни», - сказала она.

На каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой. На первом может быть разрешено заниматься спортом на открытом воздухе. «На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций», - разъяснила глава Роспотребнадзора.

На втором предполагается разрешить прогулки на улице с семьей и работу образовательных организаций. «На втором этапе - прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей, и предусмотрено начало работы образовательных организаций», - сказала глава Роспотребнадзора.

«На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы, при условии соблюдения социального дистанцирования», - информировала Попова.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут быть возвращены, отметила Попова. «В соответствии с предлагаемыми рекомендациями Роспотребнадзора решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона, и в случае осложнений эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены», - сказала она.

Она добавила, что в настоящее время в 68 субъектах РФ введен обязательный масочный режим, который дает положительный результат. «В ряде субъектов уже ввели обязательный масочный режим, а это на сегодняшний день 68 субъектов. Безусловно, это дает свои результаты по снижению темпов прироста», - заявила глава Роспотребнадзора.

В ряде регионов России темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией не превышают 3%, отметила Попова. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что своевременно принятые меры позволили задержать развитие эпидемии в России на два месяца, сообщает ТАСС.

В Амурской области режим самоизоляции был введен для граждан всех возрастов. Кроме того, был введен дополнительный, более жёсткий режим ограничения для групп риска – категория 65+, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями. Что не мешало Приамурью быть в лидерах по низкому индексу самоизоляции. Для предотвращения распространения коронавируса на крупнейшую стройку Приамурья на въезде в Свободный был введен пропускной режим с 30 апреля по 13 мая.