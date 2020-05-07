Амурский театр драмы записал концерт ко Дню Победы

Амурский театр драмы подготовил подарок ко Дню Победы. Традиционная встреча с ветеранами, тружениками и детьми войны, которая больше 20 лет проходила в канун 9 Мая, не будет пропущена из-за коронавируса. Актеры записали видео, в котором прочитали стихи и даже запели.

«В этом году мы планировали показать нашим гостям, помимо спектакля, еще и концерт. Даже начали его репетировать, но все планы нарушила пандемия, которая закрыла двери театра. Карантин помешал нам лично встретиться с дорогими сердцу людьми, но мы нарушить планы коронавируса и записали концерт на видео. И теперь его смогут увидеть значительно больше людей, чем может вместить зрительный зал», - отмечают в театре.

Любимые фронтовые песни и стихи о Великой Победе и всех, кто приближал ее всеми силами можно теперь послушать из дома.

Актеры сделали более чем получасовую запись. В ней участвовали народная артистка России Анна Лаптева, заслуженные артисты России Роберт Салахов и Юрий Роголев, заслуженные артисты Амурской области Наталья Петрова, Марина Щекина и Сергей Еременко, артисты Юрий Егоров, Ольга Зорина и Сергей Таванцев.

Благовещенские театралы из дома смогут посмотреть и самый «военный» спектакль театра - «Я люблю тебя, эскадрилья!» в постановке Рената Фазлеева. Он также в память о двух талантах - Дмитрии Шубинском и Владимире Матвееве. Спектакль будет показан 8 и 9 мая в 22.00 на канале СатКом Инфо в авторском проекте «ПРОСТО ЛОГВИНОV».

Также на сайте театра можно увидеть отрывки из этих спектаклей и прогуляться по залам театра на виртуальной экскурсии.