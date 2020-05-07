Во время самоизоляции библиотекари Благовещенска обучились языку жестов

Шесть специалистов библиотеки имени Бориса Машука прошли краткий курс основ русского жестового языка в рамках социально-просветительского проекта Российской детской государственной библиотеки «Мастерство без границ». Обучение проходило в дистанционном режиме с февраля по апрель.

«В 2020 году в рамках работы над подготовкой к модернизации библиотеки в рамках модельного стандарта мы ощутили особую потребность в нехватке знаний по работе с особенными читателями - людьми с ограниченными возможностями здоровья. Мы очень рады, что нам удалось восполнить этот пробел и принять участие в дистанционном обучении, а также пройти программу повышения квалификации от Московского института профессиональной переподготовки», - рассказала заведующая библиотекой имени Бориса Машука Александра Рихновец.

Цикл вебинаров «Шаг навстречу» по основам русского жестового языка для библиотекарей позволил специалистам стать ближе к своему читателю, в том числе с нарушениями слуха, сообщается на странице управления культуры администрации Благовещенска в Инстаграме.