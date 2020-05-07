Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:20 0

Во время самоизоляции библиотекари Благовещенска обучились языку жестов

Во время самоизоляции библиотекари Благовещенска обучились языку жестов
Фото: istrvesti.ru

Шесть специалистов библиотеки имени Бориса Машука прошли краткий курс основ русского жестового языка в рамках социально-просветительского проекта Российской детской государственной библиотеки «Мастерство без границ». Обучение проходило в дистанционном режиме с февраля по апрель.

«В 2020 году в рамках работы над подготовкой к модернизации библиотеки в рамках модельного стандарта мы ощутили особую потребность в нехватке знаний по работе с особенными читателями - людьми с ограниченными возможностями здоровья. Мы очень рады, что нам удалось восполнить этот пробел и принять участие в дистанционном обучении, а также пройти программу повышения квалификации от Московского института профессиональной переподготовки», - рассказала заведующая библиотекой имени Бориса Машука Александра Рихновец.

Цикл вебинаров «Шаг навстречу» по основам русского жестового языка для библиотекарей позволил специалистам стать ближе к своему читателю, в том числе с нарушениями слуха, сообщается на странице управления культуры администрации Благовещенска в Инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#БиблиотекиБлаговещенска, несмотря на санитарно-эпидемическую ситуацию находят новые формы для работы и развития. Библиотекари создают креативные проекты, проводят онлайн-лекции, виртуальные экскурсии и не перестают учиться. ✅✅✅ Так, например, 6 специалистов библиотеки им. Б.Машука @b.mashuka прошли краткий курс основ русского жествовго языка для библиотекарей в рамках социально-просветительского проекта Российской детской государственной библиотеки «Мастерство без границ». Обучение проходило в дистанционном режиме с февраля по апрель. ✅✅✅ «В 2020 году в рамках работы над подготовкой к модернизации библиотеки в рамках модельного стандарта мы ощутили особую потребность в нехватке знаний по работе с особенными читателями - людьми с ограниченными возможностями здоровья. Мы очень рады, что нам удалось восполнить этот пробел и принять участие в дистанционном обучении, а также пройти программу повышения квалификации от Московского института профессиональной переподготовки», - рассказала заведующая библиотекой им. Б.Машука Александра Рихновец. ✅✅✅ Цикл вебинаров «Шаг навстречу» по основам русского жестового языка для библиотекарей позволил специалистам в дистанционном режиме получить необходимые знания и навыки по работе с людьми с ограничениями возможностями здоровья. Благодаря подобным социально-значимым проектам библиотека становится ближе к своему читателю, а границы в общении стираются. @biblioteki_blag #Благовещенск #СтолицаПриамурья #КультураБлаговещенска

Публикация от Управление культуры (@kultura_blag)

Просмотров всего: 259

#коронавирус #культура

распечатать


Коронавирус 2

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения из-за пандемии коронавируса в три этапа
Культура

Амурский театр драмы записал концерт ко Дню Победы
Коронавирус 1

В России собрали на треть меньше налогов
Коронавирус 5

Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь