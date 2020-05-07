Во время самоизоляции библиотекари Благовещенска обучились языку жестов
Шесть специалистов библиотеки имени Бориса Машука прошли краткий курс основ русского жестового языка в рамках социально-просветительского проекта Российской детской государственной библиотеки «Мастерство без границ». Обучение проходило в дистанционном режиме с февраля по апрель.
«В 2020 году в рамках работы над подготовкой к модернизации библиотеки в рамках модельного стандарта мы ощутили особую потребность в нехватке знаний по работе с особенными читателями - людьми с ограниченными возможностями здоровья. Мы очень рады, что нам удалось восполнить этот пробел и принять участие в дистанционном обучении, а также пройти программу повышения квалификации от Московского института профессиональной переподготовки», - рассказала заведующая библиотекой имени Бориса Машука Александра Рихновец.
Цикл вебинаров «Шаг навстречу» по основам русского жестового языка для библиотекарей позволил специалистам стать ближе к своему читателю, в том числе с нарушениями слуха, сообщается на странице управления культуры администрации Благовещенска в Инстаграме.
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#БиблиотекиБлаговещенска, несмотря на санитарно-эпидемическую ситуацию находят новые формы для работы и развития. Библиотекари создают креативные проекты, проводят онлайн-лекции, виртуальные экскурсии и не перестают учиться. ✅✅✅ Так, например, 6 специалистов библиотеки им. Б.Машука @b.mashuka прошли краткий курс основ русского жествовго языка для библиотекарей в рамках социально-просветительского проекта Российской детской государственной библиотеки «Мастерство без границ». Обучение проходило в дистанционном режиме с февраля по апрель. ✅✅✅ «В 2020 году в рамках работы над подготовкой к модернизации библиотеки в рамках модельного стандарта мы ощутили особую потребность в нехватке знаний по работе с особенными читателями - людьми с ограниченными возможностями здоровья. Мы очень рады, что нам удалось восполнить этот пробел и принять участие в дистанционном обучении, а также пройти программу повышения квалификации от Московского института профессиональной переподготовки», - рассказала заведующая библиотекой им. Б.Машука Александра Рихновец. ✅✅✅ Цикл вебинаров «Шаг навстречу» по основам русского жестового языка для библиотекарей позволил специалистам в дистанционном режиме получить необходимые знания и навыки по работе с людьми с ограничениями возможностями здоровья. Благодаря подобным социально-значимым проектам библиотека становится ближе к своему читателю, а границы в общении стираются. @biblioteki_blag #Благовещенск #СтолицаПриамурья #КультураБлаговещенска
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