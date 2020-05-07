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7мая
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сегодня, 07:07 0

В России собрали на треть меньше налогов

В России собрали на треть меньше налогов
Фото: РИА Новости

В России в апреле собрали почти на треть меньше налогов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Трансляцию совещания вел YouTube-канал «России 24».

«Апрельские показатели по налогам упали на 30 процентов. Естественно, наибольшее падение дали углеводороды, то есть налог на добычу полезных ископаемых. При этом если обратить внимание на НДФЛ — он упал на 14 процентов», — отметил Егоров.

По его данным, в России не работает около 36 процентов предприятий розничной торговли. Егоров рассказал, что всем пострадавшим компаниям и отраслям оказывается поддержка: отсрочка по предоставлению деклараций, мораторий на взыскания, проверки и банкротства.

«Четверть всех предприятий или индивидуальных предпринимателей страны попадают в пострадавшие отрасли, и на них распространяются те или иные режимы помощи», — резюмировал глава ФНС.

Ранее Владимир Путин распорядился разработать всеобъемлющий план поддержки российской экономики в связи с коронавирусом, сообщает Lenta.ru.

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#коронавирус #экономика

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