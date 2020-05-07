В России собрали на треть меньше налогов

«Апрельские показатели по налогам упали на 30 процентов. Естественно, наибольшее падение дали углеводороды, то есть налог на добычу полезных ископаемых. При этом если обратить внимание на НДФЛ — он упал на 14 процентов», — отметил Егоров.

По его данным, в России не работает около 36 процентов предприятий розничной торговли. Егоров рассказал, что всем пострадавшим компаниям и отраслям оказывается поддержка: отсрочка по предоставлению деклараций, мораторий на взыскания, проверки и банкротства.

«Четверть всех предприятий или индивидуальных предпринимателей страны попадают в пострадавшие отрасли, и на них распространяются те или иные режимы помощи», — резюмировал глава ФНС.

Ранее Владимир Путин распорядился разработать всеобъемлющий план поддержки российской экономики в связи с коронавирусом, сообщает Lenta.ru.