Выбор читателей за 6 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 6 мая.

По состоянию на 6 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 8 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них в Благовещенске – 3, Свободном – 3, Шимановске – 2. С нарастающим итогом в регионе выявлено 106 случаев COVID-19.

В областном центре Приамурья во время длинных майских выходных приступили к масштабным работам по капитальному ремонту одной из главных городских магистралей – улицы Калинина. Несмотря на сдвиг начала работ, из-за аномального количества выпавшего снега в апреле, в настоящее время ремонт идет в соответствии с плановым графиком первого этапа.

Амурстат выяснил, как изменилась стоимость квартир в регионе за первый квартал 2020 года. Цены на жилье, по сравнению с предыдущим кварталом, на первичном рынке выросли на 6,8 %, на вторичном – на 2,8 %.

Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан в интервью проекту «Живое слово», который действует при епархии, рассказал о строительстве нового храма и судьбе собора Святой Живоначальной Троицы (Шадринского), располагавшегося там, где идёт строительство. Амур.инфо публикует позицию правящего архиерея.