Гороскоп 7 мая: Рыбам не стоит делать чужую работу, а Тельцам сегодня лучше промолчать

Восход Солнца: 04:54

Заход Солнца: 19:58

Солнце в Тельце.

Овен. Для Вас этот день может принести желаемые перемены, которых Вы так долго ждали. Прекрасный и продуктивный день ожидает тех, кто сможет составить в целом реалистичное расписание работы и следовать ему!

Телец. В этот день весны нежелательно слишком откровенно высказываться о своих чувствах, да и личное мнение следует оставить при себе. В вашей жизни не хватает гармонии, но создать ее Вы сможете самостоятельно. Уборка, ремонт или перестановка станут хорошим вариантом времяпровождения.

Близнецы. Ваше заветное желание оказалось на расстоянии последнего шага, сделайте его. Гнев, который Вы не всегда умеете сдерживать, может привести к серьезной ссоре, предупреждают звезды.

Рак. Не исключено, что Раки почувствуют некий дискомфорт, его причина будет крыться в психологическом стрессе, который Вы испытали или до сих пор испытываете. Обратите внимание на свое тело, прислушайтесь к потребностям организма, неплохое время для пищевых экспериментов.

Читайте также

Гороскоп 4 – 10 мая: Тельцам стоит включить мозг, Водолеям нужен позитивный настрой

Лев. Вы можете ощутить себя слишком взволнованным, когда дело дойдет до кропотливой работы. Сегодня Вы сможете установить дружеские связи, которые в будущем окажутся очень полезными.

Дева. В разговорах не старайтесь казаться кем-то другим или всесильным человеком, Вы что-то можете и что-то не можете, это нормально. Даже если настроение с утра у Вас не очень хорошее, не поддавайтесь депрессии. Если будете раскисать, многое пропустите.

Весы. Возможно, Вы будете ощущать сложности на старте нового проекта, но не позволяйте сомнениям тормозить Вас. Если висит какой-то незаконченный проект, самое время к нему вернуться, обстоятельства, наконец, сложатся благоприятно.

Скорпион. Астрологи советуют проявлять требовательность как к людям в вашем подчинении, так и к самому себе. Звезды призывают обратить внимание на ваше окружение и вычислить человека, который манипулирует Вами.

Читайте также

Над Белогорском взвилось штурмовое победное знамя (видео)

Стрелец. Не торопитесь, не рассказывайте о своих задумках раньше времени и людям, которым Вы не особо доверяете. Не обращайте внимания на излишнюю резкость некоторых людей, они злятся не на Вас, а на обстоятельства. Но и терпеть хамство нельзя.

Козерог. Вам будет сложновато контролировать свои чувства и слова, из-за этого возможны вспышки эмоций. Астрологи советуют Козерогам сегодня все свои силы направить в конструктивное дело.

Водолей. Работа может отнять у Водолеев больше времени, чем обычно. Старайтесь не давать выход своему раздражению, а то спровоцируете ссору. В четверг у Вас не будет возможности расслабиться, старайтесь держать себя под контролем и не отвлекаться на мелкие хлопоты.

Рыбы. Одно из дел, на которое Вы уже махнули рукой, окажется золотой жилой в современных реалиях. Кто-то из близких попробует убедить Вас делать чужую работу, не соглашайтесь.

Астролог: Вальдемар Небоходцев