Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Глава Минкультуры Ольга Любимова перешла на удаленную работу из-за заражения коронавирусом. Болезнь протекает в легкой форме, пишет РБК.
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19, сказала РБК пресс-секретарь министра Анна Усачёва.
«Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — отметила Усачёва.
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