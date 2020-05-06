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Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Фото: ТАСС

Глава Минкультуры Ольга Любимова перешла на удаленную работу из-за заражения коронавирусом. Болезнь протекает в легкой форме, пишет РБК.

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19, сказала РБК пресс-секретарь министра Анна Усачёва.

«Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — отметила Усачёва.

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#коронавирус #культура

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    у нас есть культура?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "У всех министров заразившихся легкая форма и, якобы перешли на удаленную работу, работнички"

    "Даже, если предположить, что они заразились, а не под предлогом свалили отдыхать на данные дни, то у них медобслуживание такое, какое Ветераны Великой Отечественной Войны никогда не видели"

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    27 минут назад

    Мишустин перед 1мая,эта перед 9 мая..смех и только(я думаю у этих заболевших были планы на майские праздники,а тут и планы и запугать людей),уже не знают как удержать людей дома,сейчас еще и Путин скажит,а давайте до конца мая посидим...

  • mm_Елена Андреева

    mm_Елена Андреева
    19 минут назад

    Спастись от КОРОНАВИРУСА можно! Вы вкурсе что маска не спасает от COVID-19 а от респиратор серии FFP2 и выше почти на 100% обезопасит вас от заражения. В аптеках их уже не найти, но я нашла где можно купить и по суперской цене, обезопасте себя и своих близких ---- http://zacita.2sms.ru

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