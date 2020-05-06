Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19, сказала РБК пресс-секретарь министра Анна Усачёва.



«Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — отметила Усачёва.