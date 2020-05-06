Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 21:22 1

В Тынде провели субботник у воинского мемориала

В Тынде провели субботник у воинского мемориала
Фото: администрация Тынды

В преддверии празднования Дня Победы в Тынде привели в порядок территорию, прилегающую к воинскому мемориалу. Пространство возле памятника тындинцам, павшим в боях за Родину на фронтах Великой Отечественной войны, очистили от мусора.

Рабочие МУП «Чистый город» вывезли на городскую свалку около десяти кубических метров мусора.

В октябре 2019 года эту территорию благоустроили. Возле воинского мемориала строители подрядной организации расширили площадку, уложили тротуарную плитку, часть центральной лестницы заменили на белый гранит, за памятником с обеих сторон соорудили подпорные бетонные стенки, выложенные облицовочным камнем. Также рабочие демонтировали маленькую деревянную лестницу и установили новые лестничные бетонные марши.

На реконструкцию территории, прилегающей к тындинскому памятнику, было потрачено более одного миллиона рублей из областного и местного бюджетов, информирует пресс-служба администрации Тынды.

Просмотров всего: 64

#память #праздники #Тында

распечатать


Общество 5

Скончался старейший оператор телекомпании «Альфа-канал» Андрей Рыбников
Общество

В Тынде ветеранов поздравят с Днем Победы концертами в их дворах
Культура 1

Амурчан научат шить унты и делать сувенирные куклы
Общество 8

Волонтеры в Приамурье придумали, как раздать георгиевские ленты в условиях пандемии
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • mm_Елена Андреева

    mm_Елена Андреева
    20 минут назад

    Cпастиcь от KОРОHАBИPУСA мoжнo! Bы вкуpcе чтo мacка нe cпаcаeт oт COVID-19 а oт pеcпиpатоp cеpии FFP2 пoчти нa 100% oбезoпаcит ваc от зaрaжeния. B aптeкaх их ужe не нaйти, но я нaшла гдe мoжнo купить и пo нopмальнoй цeне, oбeзопаcте cебя и cвoих близкиx ---- https://vk.kiwi/siz

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь