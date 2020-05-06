В Тынде провели субботник у воинского мемориала

Фото: администрация Тынды

В преддверии празднования Дня Победы в Тынде привели в порядок территорию, прилегающую к воинскому мемориалу. Пространство возле памятника тындинцам, павшим в боях за Родину на фронтах Великой Отечественной войны, очистили от мусора.

Рабочие МУП «Чистый город» вывезли на городскую свалку около десяти кубических метров мусора.

В октябре 2019 года эту территорию благоустроили. Возле воинского мемориала строители подрядной организации расширили площадку, уложили тротуарную плитку, часть центральной лестницы заменили на белый гранит, за памятником с обеих сторон соорудили подпорные бетонные стенки, выложенные облицовочным камнем. Также рабочие демонтировали маленькую деревянную лестницу и установили новые лестничные бетонные марши.

На реконструкцию территории, прилегающей к тындинскому памятнику, было потрачено более одного миллиона рублей из областного и местного бюджетов, информирует пресс-служба администрации Тынды.