С 7 мая в провинции Хэйлунцзян понизят уровень эпидемиологической опасности

С 7 мая уровень эпидемиологической опасности будет понижен до минимального во всех 125 административных единицах соседней китайской провинции Хэйлунцзян, следует из документа, который опубликовал Командный штаб профилактики и контроля эпидемии коронавируса. После этого граждане смогут вернуться на свои рабочие места, восстановится нормальная работа торговли, говорится в заявлении.

На данный момент по всей провинции Хэйлунцзян коронавирусом болеют 173 человека, также зафиксировано 22 бессимптомных больных. Все они – граждане Китая. Из них 125 приехали из-за границы, в основном из России через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ.

Все приехавшие из России заболевшие коронавирусом граждане проходили лечение в Муданьцзяне и Суйфэньхэ, сообщает biang.ru.