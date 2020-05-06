Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:59 1

С 7 мая в провинции Хэйлунцзян понизят уровень эпидемиологической опасности

С 7 мая в провинции Хэйлунцзян понизят уровень эпидемиологической опасности

С 7 мая уровень эпидемиологической опасности будет понижен до минимального во всех 125 административных единицах соседней китайской провинции Хэйлунцзян, следует из документа, который опубликовал Командный штаб профилактики и контроля эпидемии коронавируса. После этого граждане смогут вернуться на свои рабочие места, восстановится нормальная работа торговли, говорится в заявлении.

На данный момент по всей провинции Хэйлунцзян коронавирусом болеют 173 человека, также зафиксировано 22 бессимптомных больных. Все они – граждане Китая. Из них 125 приехали из-за границы, в основном из России через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ.

Все приехавшие из России заболевшие коронавирусом граждане проходили лечение в Муданьцзяне и Суйфэньхэ, сообщает biang.ru.

Просмотров всего: 290

#Китай #коронавирус

распечатать


Коронавирус 4

Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Коронавирус 1

РЖД продлят освобождение грузоотправителей от ряда плат, сборов и штрафов
Коронавирус 4

Отдых в российских санаториях может подорожать на 40 процентов
Коронавирус 5

До 23 и 30 мая: минобрнауки Приамурья рекомендовало сроки завершения учебного года
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • mm_Елена Андреева

    mm_Елена Андреева
    20 минут назад

    Cпастиcь от KОРОHАBИPУСA мoжнo! Bы вкуpcе чтo мacка нe cпаcаeт oт COVID-19 а oт pеcпиpатоp cеpии FFP2 пoчти нa 100% oбезoпаcит ваc от зaрaжeния. B aптeкaх их ужe не нaйти, но я нaшла гдe мoжнo купить и пo нopмальнoй цeне, oбeзопаcте cебя и cвoих близкиx ---- https://vk.kiwi/siz

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь