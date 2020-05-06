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сегодня, 20:41 0

Отдых в российских санаториях может подорожать на 40 процентов

Отдых в российских санаториях может подорожать на 40 процентов
Фото: РИА Новости

Депутат от Краснодарского края Светлана Бессараб просит Роспотребнадзор смягчить рекомендации по соблюдению режима в санаториях во время туристического сезона, чтобы не допустить подорожания отдыха в них на 40 процентов, сообщает TourDom.ru. В письме она приводит развернутые обоснования для отмены или пересмотра тех или иных пунктов.

Например, Роспотребнадзор считает неприемлемым использование в отделке санаториев обоев и подвесных потолков, а также ковровых покрытий. Но, по словам Бессараб, это вступает в противоречие с ранее утвержденным правительством Положением о классификации гостиниц (оно распространяется и на санатории). В соответствии с этим документом ковровые покрытия обязательны в объектах категории "три звезды" и выше. Кроме того, в одном лишь Краснодарском крае санатории уже потратили на ремонт шесть миллиардов рублей.

Невыполнимыми считают также требование проводить уборку номеров два раза в день и обеспечивать гостей масками. Для этого каждому санаторию придется удвоить штат горничных и закупать маски сотнями тысяч, а курортам в целом их понадобится около 80 миллионов штук — столько просто негде взять.

Запрет на аутсорсинг также принесет проблемы, так как некоторые виды деятельности санаториям не разрешены — например, для охраны привлекаются ЧОП с соответствующими лицензиями.

Как сообщается в письме, выполнение требований возможно при сокращении заполняемости санаторно-курортной организации в среднем от 50 процентов. Но это является критическим показателем для частных здравниц, не имеющих бюджетного или ведомственного финансирования.

По данным депутата, только в санаториях Краснодарского края ежегодно отдыхают 1,4 миллиона человек. Постоянно работают в них 35 тысяч плюс еще восемь — сезонно.

Имея рентабельность на уровне от трех до восьми процентов (в зависимости от сезонности), санатории платят в бюджет Краснодарского края почти 45 процентов всех налогов, поступающих из турсектора. Депутат поясняет, что, если работать по рекомендациям, произойдет закрытие или перепрофилирование до 30 процентов объектов и повышение цен в оставшихся на 40 процентов, сообщает РИА Новости.

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#коронавирус #отдых

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