Амурские краеведы прокомментировали интервью архиепископа Лукиана: спасибо, что позволяете жить в «вашем» городе

Амурские краеведы прокомментировали получасовое интервью архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана. Оно было размещено на сайте епархии 6 мая. Комментарии систематизировал благовещенец Евгений Литус в своем краеведческом проекте amurotgoloski в Инстаграм. Амур.инфо публикует ссылку на ресурс.

Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан в интервью проекту «Живое слово», который действует при епархии, рассказал о строительстве нового храма и судьбе собора Святой Живоначальной Троицы (Шадринского), располагавшемся на территории, где идёт строительство. Интервью стало ответом на ряд публикаций в областных СМИ, где краеведов возмутила информация на сайте епархии, что "новый храм строится на месте разрушенного монастыря". Исследователи-историки считают, что совершается историческая подмена, и перед строительством нужно было провести общественное обсуждение. Амур.инфо опубликовало позицию правящего архиерея. Также доступна видеозапись.