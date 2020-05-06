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сегодня, 19:38 7

Амурские краеведы прокомментировали интервью архиепископа Лукиана: спасибо, что позволяете жить в «вашем» городе

Амурские краеведы прокомментировали интервью архиепископа Лукиана: спасибо, что позволяете жить в «вашем» городе
Фото: скриншот страницы Инстаграм

Амурские краеведы прокомментировали получасовое интервью архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана. Оно было размещено на сайте епархии 6 мая. Комментарии систематизировал благовещенец Евгений Литус в своем краеведческом проекте amurotgoloski в Инстаграм. Амур.инфо публикует ссылку на ресурс.

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Добрый день! Удивительно, как быстро формируется и сплачивается краеведческое сообщество и неравнодушные горожане. Как мы поняли, сегодня вышло интервью Лукиана со всеми вопросами, какие все мы задавали Благовещенской Епархии на тему строительства церкви в честь албазинской иконы, на месте Шадринского собора. . . Наши подписчики не только внимательно прослушали это интервью, но и сделали краткие выводы, прислав нам цитаты и смысл высказываний из этого интервью. Чтобы ознакомиться с первоисточником, можно перейти на сайт blaginform.ru , если лень смотреть получасовое интервью - листайте карусель. . . Мы не поленились и просмотрели интервью. Оно достаточно честное, хоть некоторые ответы противоречивые, из серии: собранные пожертвования на Шадринский собор были потрачены, в том числе и на снос кинотеатра, но все эти собранные копейки (1-1,5 млн) мы сохранили и они где-то лежат. Соответственно, не понятно, потратили или хранятся, где хранятся, зачем хранятся? Но да ладно. . . Больше всего удивила концовка: «мнение людей далёких от церкви нас совершенно не волнует». Такое ощущение, что Епархия решила строить храм на Марсе, а не в центре города, на городской земле, забывая, что все горожане имеют право принимать участие в вопросах градостроения и градоустройства. Очень-очень жаль, что мнение горожан нашу Епархию «совершенно не волнует». Спасибо, что позволяете жить, в «вашем» городе. . . Друзья, спасибо что поднимаете такие темы, присылаете информацию, фотографии, слайды, обещаем держать эту тему на общественном контроле, хоть наше мнение кого-то совсем не волнует. . . #яшадринскийсобор #спасемшадринскийсобор #благовещенск #ямы #позор

Публикация от Amurotgoloski (@amurotgoloski)

Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан в интервью проекту «Живое слово», который действует при епархии, рассказал о строительстве нового храма и судьбе собора Святой Живоначальной Троицы (Шадринского), располагавшемся на территории, где идёт строительство. Интервью стало ответом на ряд публикаций в областных СМИ, где краеведов возмутила информация на сайте епархии, что "новый храм строится на месте разрушенного монастыря". Исследователи-историки считают, что совершается историческая подмена, и перед строительством нужно было провести общественное обсуждение. Амур.инфо опубликовало позицию правящего архиерея. Также доступна видеозапись.

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#религия

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    49 минут назад

    городские власти разбазаривают земельный фонд под неизвестно что-боговерующая Калита не заботится о простых жителях города

  • mediums

    mediums
    30 минут назад

    Пусть он эту церквушку у себя на даче строит, а не в центре города. Нет денег, значит нех...р вобще стройку вести. Полнейшее разочарование в служителях епархии. Царьки, ёпта, мнение людей их не интересует... Зажрались там совсем, бессовестные. Пока такие люди являются служителями Бога, у людей вся вера в него так и пропадает постепенно.....

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    26 минут назад

    "Правящий архиерей". Зачет журналистам.

  • Терминатор

    Терминатор
    23 минуты назад

    Из-за вот таких вот Лукианов, не хожу в церковь! Смутное время. Народ забудет вас.

  • Paster

    Paster
    18 минут назад

    Вот смешно будет, если на новой набережной такой же убогий ларёк воткнут.

  • alex 3

    alex 3
    6 минут назад

    Все оказывается ему должны, что работают на его земле! Все должны быть ему обязаны, что он их оттуда не выгоняет! Я правильно его понял? И это говорит человек не производящий никаких материальных ценностей, не платящий налоги, обманом обирающий последнее у бабулек! Во что превратилось наше общество! Моё мнение.

  • Б-29

    Б-29
    3 минуты назад

    Интересно сколько в Благовещенске в процентном отношении верующих православных к неверующим атеистам чьё мнение этому священнослужителю не интересно.

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