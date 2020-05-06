Амурские краеведы прокомментировали интервью архиепископа Лукиана: спасибо, что позволяете жить в «вашем» городе
Амурские краеведы прокомментировали получасовое интервью архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана. Оно было размещено на сайте епархии 6 мая. Комментарии систематизировал благовещенец Евгений Литус в своем краеведческом проекте amurotgoloski в Инстаграм. Амур.инфо публикует ссылку на ресурс.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Добрый день! Удивительно, как быстро формируется и сплачивается краеведческое сообщество и неравнодушные горожане. Как мы поняли, сегодня вышло интервью Лукиана со всеми вопросами, какие все мы задавали Благовещенской Епархии на тему строительства церкви в честь албазинской иконы, на месте Шадринского собора. . . Наши подписчики не только внимательно прослушали это интервью, но и сделали краткие выводы, прислав нам цитаты и смысл высказываний из этого интервью. Чтобы ознакомиться с первоисточником, можно перейти на сайт blaginform.ru , если лень смотреть получасовое интервью - листайте карусель. . . Мы не поленились и просмотрели интервью. Оно достаточно честное, хоть некоторые ответы противоречивые, из серии: собранные пожертвования на Шадринский собор были потрачены, в том числе и на снос кинотеатра, но все эти собранные копейки (1-1,5 млн) мы сохранили и они где-то лежат. Соответственно, не понятно, потратили или хранятся, где хранятся, зачем хранятся? Но да ладно. . . Больше всего удивила концовка: «мнение людей далёких от церкви нас совершенно не волнует». Такое ощущение, что Епархия решила строить храм на Марсе, а не в центре города, на городской земле, забывая, что все горожане имеют право принимать участие в вопросах градостроения и градоустройства. Очень-очень жаль, что мнение горожан нашу Епархию «совершенно не волнует». Спасибо, что позволяете жить, в «вашем» городе. . . Друзья, спасибо что поднимаете такие темы, присылаете информацию, фотографии, слайды, обещаем держать эту тему на общественном контроле, хоть наше мнение кого-то совсем не волнует. . . #яшадринскийсобор #спасемшадринскийсобор #благовещенск #ямы #позор
Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан в интервью проекту «Живое слово», который действует при епархии, рассказал о строительстве нового храма и судьбе собора Святой Живоначальной Троицы (Шадринского), располагавшемся на территории, где идёт строительство. Интервью стало ответом на ряд публикаций в областных СМИ, где краеведов возмутила информация на сайте епархии, что "новый храм строится на месте разрушенного монастыря". Исследователи-историки считают, что совершается историческая подмена, и перед строительством нужно было провести общественное обсуждение. Амур.инфо опубликовало позицию правящего архиерея. Также доступна видеозапись.
Просмотров всего: 670