Амурская полиция дала рекомендации, как уберечься от дачных краж

Установить крепкие двери, оснастить сложными замками, на окна поставить решетки и попросить соседей присматривать за дачей. Эти и другие советы дала амурская полиция. И заверила, что сотрудники регулярно проводят профилактические рейды по дачным массивам.

В основном кражи совершаются в период, когда хозяева редко посещают свои дачные участки, на основе своих данных, комментирует полиция. Основными сложностями в раскрытии данного вида преступлений является то, что между совершением преступления и моментом установления данного факта проходит много времени, сложно установить свидетелей, а у злоумышленников есть время для устранения следов преступления и сбыта краденого.

Чаще всего объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается на даче без присмотра. Как показывает практика, злоумышленники похищают посуду, личные вещи, продукты питания, электроинструменты, а также лом черных и цветных металлов, строительные материалы.

Полиция просит не оставлять на даче ценные вещи. Их стоит увезти с собой в город или оставить на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена дача.

Необходимо установить крепкие двери, оснастить их сложными замками, на окна поставить решетки.

Нужно попросить соседей, постоянно проживающих на территории садовых товариществ, присматривать за домом и сразу же сообщать о происшествиях. Если есть возможность, стоит оборудовать дом средствами видеофиксации. И вообще, чаще бывать на даче.

При обнаружении на территории садовых товариществ и дачных поселков граждан и транспортных средств, вызывающих подозрение, амурская полиция просит незамедлительно сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону «02», сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.