До 23 и 30 мая: минобрнауки Приамурья рекомендовало сроки завершения учебного года

Министерство образования и науки Амурской области подготовило для муниципалитетов рекомендации по завершению общеобразовательной программы 2019-2020 учебного года в школах. Они сформированы с учетом мнения министра просвещения РФ Сергея Кравцова и выстроены таким образом, чтобы сохранить учащимся полноценные летние каникулы и время для отдыха.

Для 1-4, 9 и 11 классов рекомендовано завершить обучение до 23 мая, для обучающихся 5-8, 10 классов – до 30 мая. Кроме того, до наступления летних каникул ведомством предложено осуществлять работу образовательных организаций в дистанционном режиме.

Согласно рекомендациям амурского управления Роспотребнадзора, это необходимо для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения области.

«Ситуация в каждом муниципалитете разная, поэтому единого решения для всех нет. Что удобно для школ, находящихся в труднодоступной территории,не всегда приемлемо для школ городских, – рассказала заместитель председателя Правительства области – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. – Приняв во внимание предложения органов местного самоуправления, мы сформировали единые рекомендации о сроках и форме завершения учебы, однако окончательное решение каждый город или район будет принимать самостоятельно, учитывая свою специфику», сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Ранее Амур.инфо сообщало, что с 6 апреля в Амурской области началось дистанционное обучение. С 13 апреля было принято решение разрешить очное обучение в некоторых образовательных учреждениях. Снятие запрета на посещение школ коснулось большинства территорий за исключением Благовещенска, Свободного, Белогорска и Благовещенского района.

В федеральных СМИ сообщается, что в 2020 году в России могут отменить проведение ОГЭ для учащихся 9-х классов. Это произойдет, если ситуация с распространением коронавируса в стране не стабилизируется. По словам главы Минпросвещения, здоровье школьников важнее, чем итоговый экзамен. Ранее из-за COVID-19 власти сократили число предметов для обязательной сдачи ОГЭ, оставив только русский язык и математику.