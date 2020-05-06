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сегодня, 18:52 4

До 23 и 30 мая: минобрнауки Приамурья рекомендовало сроки завершения учебного года

До 23 и 30 мая: минобрнауки Приамурья рекомендовало сроки завершения учебного года

Министерство образования и науки Амурской области подготовило для муниципалитетов рекомендации по завершению общеобразовательной программы 2019-2020 учебного года в школах. Они сформированы с учетом мнения министра просвещения РФ Сергея Кравцова и выстроены таким образом, чтобы сохранить учащимся полноценные летние каникулы и время для отдыха.

Для 1-4, 9 и 11 классов рекомендовано завершить обучение до 23 мая, для обучающихся 5-8, 10 классов – до 30 мая. Кроме того, до наступления летних каникул ведомством предложено осуществлять работу образовательных организаций в дистанционном режиме.

Согласно рекомендациям амурского управления Роспотребнадзора, это необходимо для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения области.

«Ситуация в каждом муниципалитете разная, поэтому единого решения для всех нет. Что удобно для школ, находящихся в труднодоступной территории,не всегда приемлемо для школ городских, – рассказала заместитель председателя Правительства области – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. – Приняв во внимание предложения органов местного самоуправления, мы сформировали единые рекомендации о сроках и форме завершения учебы, однако окончательное решение каждый город или район будет принимать самостоятельно, учитывая свою специфику», сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Ранее Амур.инфо сообщало, что с 6 апреля в Амурской области началось дистанционное обучение. С 13 апреля было принято решение разрешить очное обучение в некоторых образовательных учреждениях. Снятие запрета на посещение школ коснулось большинства территорий за исключением Благовещенска, Свободного, Белогорска и Благовещенского района.

В федеральных СМИ сообщается, что в 2020 году в России могут отменить проведение ОГЭ для учащихся 9-х классов. Это произойдет, если ситуация с распространением коронавируса в стране не стабилизируется. По словам главы Минпросвещения, здоровье школьников важнее, чем итоговый экзамен. Ранее из-за COVID-19 власти сократили число предметов для обязательной сдачи ОГЭ, оставив только русский язык и математику.

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#коронавирус #образование #школа

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Комментарии
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  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    27 минут назад

    Задобали уже со своей удалёнкой. Ни дети нормально не учатся - ни родители нормально после работы отдохнуть не могут.

  • atasy

    atasy
    7 минут назад

    Это точно. У нас не дистанционное, а самообразование. Каждый день заданий куча. Говорили технологию хотя бы уберут, фиг там...

  • Tony Stark

    Tony Stark
    6 минут назад

    вот дебилы! рекомендация минпросвещения: Для 1-8 классов рекомендовано завершить обучение до 15 мая / 16 мая (для пятидневки и шестидневки).

  • Astoriya

    Astoriya
    4 минуты назад

    Я не понимаю, Мин.просвещения РФ рекомендовало окончить обучение 1-8 кл 15 мая, но у нашего министерства свои какие-то сроки. Мы не в России живем? За предыдущий месяц так задолбались уже с уроками, что сил уже нет, а еще пол месяца впереди. Толку все равно нет от этого обучения, и я не учитель, ну не могу я задачи по математике объяснять.

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