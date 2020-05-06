Скончался старейший оператор телекомпании «Альфа-канал» Андрей Рыбников

6 мая после тяжелой продолжительной болезни в возрасте 55 лет ушел из жизни старейший оператор телекомпании «Альфа-канал» Андрей Рыбников. 25 мая ему должно было исполниться 56 лет.

Он пришел на телевидение в его романтический период – в 1998 году – и сначала работал в информационном агентстве «Город», а с 2001 года – в телекомпании «Альфа-канал».

Несколько поколений юных журналистов «Альфа-канала» запомнили его строгим, но справедливым и неравнодушным наставником, который подсказывал, как лучше держать микрофон, как справиться с волнением в кадре, и даже какие вопросы лучше задать тому или иному герою сюжета.

Кроме ежедневной работы над «Альфа-новостями», Андрей участвовал во всех больших проектах телекомпании: политических теледебатах, «Новогодних огоньках», Дискотеке 80-х, дневниках кинофестиваля «Амурская осень».

В 2009 году Андрей стал бессменным видео - архивариусом «Альфа-канала», а фактически – города и области. За 10 лет им пересмотрены и оцифрованы десятки километров пленочных кассет, систематизированы кадры 30 последних лет новейшей истории Благовещенска и Приамурья.

«С момента вступления на должность архивариуса Андрея Рыбникова в 2009 году все работы корреспондентов перешли в разряд нетленок: Андрей строг, но справедлив, как закон, и его вполне оправданно побаиваются те, кто способен покуситься на несоблюдение архивной дисциплины. Кассеты в архиве очень старые, что и понятно: на них история 20-летней давности! Кассеты цифруются и хранятся на цифровых носителях и на сервере» (из книги «Альфа-канал» 10 лет.»).

Мы скорбим. Ушел из жизни наш старейший сотрудник, наш добрый товарищ и хороший человек. Выражаем соболезнование родным и близким Андрея.

Анна Краснобаева, редактор «Амур.инфо», ведущая программы «Простые вопросы»: «Наверное, с Андреем я ездила на свои самые запоминающиеся съемки. Однажды мы снимали, как взрывают лед на Амуре в Сергеевке, и Андрей так увлекся процессом съемки, что запутался в растянутых по реке проводах. Думала, взлетим с ним на воздух. Потом как-то меня, городскую жительницу, Андрей просил записать стендап с коровой. По его задумке, нужно было подойти к корове и положить ей руку на плечо, ну или как там у нее эта часть тела называется. Корова на это не соглашалась, так мы за ней и шли по полю... Вообще, много смешных моментов было. Не верится, что по такому грустному поводу их вспоминаешь...» – поделилась коллега Андрея, ведущая «Альфа-новостей» Анна Краснобаева.

Оксана Руденко, руководитель программы «Простые вопросы» («Амур.инфо»): «Долго время Андрей работал в студии «Простых вопросов», стоял за камерой, снимал гостей. И что всегда было удивительно, он не просто был техническим специалистом, который просто нажимает на кнопку и выбирает лучший план. Он всегда слушал гостей и чаще всего после программы задавал еще свои вопросы. Ему всегда все было интересно. Он был думающий человек, и мы зачастую после программы спорили с ним на ту или иную тему. Это как оператора всегда его отличало».

Наталья Храмова, сотрудник пресс-службы администрации Благовещенска: «Андрей Рыбников для меня оператор-легенда не только «Альфа-канала», но и всей Амурской области. Он учил профессии многих журналистов – и операторов, и корреспондентов. Это был человек с характером. Не каждый заслуживал его уважения. Но если заслуживал – Андрей всегда помогал, давал советы. В работе он не допускал брака. С ним я объездила многие районы области. Удивительно, но практически в каждом селе его знали лично, здоровались за руку, называли по имени, потому что за годы работы он приезжал туда не раз и не два. Единственный репортаж, на который он отказался со мной ехать – был об отопительном сезоне в Огодже. Туда надо было лететь на самолете и вертолете, а Андрей боялся летать…

Во время съемок проблемных материалов, он был неравнодушен к людям. Мог поддержать разговор. Помню, как мы везли героя до места съемок в служебной машине. Герой по пути долго описывал ситуацию, и Андрей в итоге сказал ему: "Не ту страну назвали Гондурасом" – и наш грустный герой рассмеялся. С Андреем связано и много веселых воспоминаний. Однажды на спор он снял мне все кадры для видеоряда, не выходя из машины, из окна. Все кадры были хорошего качества – в общем, выиграл спор. Андрей не любил фотографироваться, но в моем личном архиве есть историческое фото, как он держит вкладыш от диска с записью последней программы «Альфа-новости». Программа вышла в эфир 28 июня 2019 года».

Нино Кохреидзе-Бушуева, заместитель начальника службы информационных программ ГТРК «Амур»: «Андрей был приверженцем старой доброй школы. От него чаще всего слышала: "Нет картинки – нет сюжета". Не любил съемки на верхних этажах в зданиях без лифта. Его кадры не тряслись, интервьюируемые были в фокусе и нормального цвета, а под Новый год он приносил самую вкусную икру и рыбу. Не любил фотографироваться, поэтому совместных рабочих моментов с ним запечатлеть так и не удалось. Когда я была стажером, объяснял мне правила съемки и монтажа, это делали далеко не все. А вообще с ним было спокойно за работу и весело на отдыхе. Никогда не забуду «Птицу удачи» в его исполнении. Когда слышу эту песню, вспоминаю Андрея».

Татьяна Удалова, старший преподаватель кафедры русского языка, коммуникации и журналистики АмГУ: «Для меня его уход стал неожиданностью, потому что в последние годы виделись очень редко. С Андреем мы познакомились в 2004 году, когда я начала делать на "Альфа-канале" программу о налогах, он ее снимал и монтировал. Тогда для меня в новинку была работа с оператором, которому просто ставишь задачу – снять таких-то кадров на такое-то количество минут – и не контролируешь его ежесекундно.

Он был одним из немногих опытных операторов, который работал на благовещенском ТВ. Уже потом, когда перешла в новости, были и скандалы "до потолка" в монтажке по поводу того, какой именно кадр куда именно ставить. И бесконечные байки со съемок: мне кажется, у Андрея в копилке был смешной эпизод, связанный с каждым ньюсмейкером, благодаря этим анекдотам все корреспонденты приезжали на интервью более подготовленными. Потом я начала делать программу "Архифакты", Андрей стал архивариусом "Альфы", и мы с ним делили одно рабочее место в видеоархиве: "Я на пару часов по делам, иди пока поработай".

Ну и конечно, все знали его любовь к "Машине времени". Он классно пел, но очень стеснялся. Как-то раз нас мужская половина телеканала поздравляла с 8 марта, так Андрей пел "Пока горит свеча" за простыней, а его силуэт сзади подсвечивали».

Марина Евсеева, пресс-секретарь министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики: «С Андреем было всегда очень комфортно работать. Как корреспондент, ты всегда знал, что будет и нужное число "картинок" всех планов, и интервью записаны с хорошим звуком, и лайфы будут; в общем все, что необходимо для сюжета. Иногда он, конечно, ворчал, что "мы миллион раз такое уже снимали, возьми кадры в архиве"… . Позже он станет главным архивариусом канала, и сам будет смеяться над своей фразой "про архив", мол, договорился…

На "Альфе" всегда был очень дружный и компанейский коллектив: вместе отдыхали, вместе веселились вне работы. Единственное, что отличало Андрея от всех нас – это нелюбовь сниматься в наших внутренних фильмах. Ко всем праздникам, по случаю дней рождения, свадеб или увольнений сотрудников – мы их снимали. Так вот Андрей никогда в них не участвовал. Один раз мы его записали скрытой камерой и поставили в такой фильм… уж очень он тогда обиделся и не разговаривал со мной недели две.

Он был очень непоколебимым в своих убеждениях, надежным, уравновешенным и замечательным коллегой».