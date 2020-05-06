Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

По его словам, рост заражений произойдет через одну-две недели из-за нарушения россиянами самоизоляции во время майских праздников. «Никакого плато еще не предвидится, для этого необходимо отсутствие роста в течение нескольких недель», — сказал инфекционист.

Он отметил, что если граждане начнут выходить на улицы с мыслью, что все равно каждый когда-нибудь переболеет COVID-19, то тяжелобольных станет больше. Такая тенденция особо опасна для регионов, где уже сейчас клиники перегружены и не хватает медперсонала, поскольку некоторые не выдерживают тяжелых условий и увольняются.

Коновалов добавил, что в стране не проводится поголовное тестирование на коронавирусную инфекцию, а первый анализ может дать ложноотрицательный результат. В таких условиях реальное число зараженных может быть намного выше официальных цифр, в первую очередь за счет бессимптомных носителей вируса.

Ранее ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) спрогнозировали новую дату окончания эпидемии коронавируса в России. Раньше они говорили про 20 июня, потом про 12 и 17 августа, теперь речь идет о 24 августа, сообщает Lenta.ru.

Ранее Амур.инфо сообщало, что по состоянию на 6 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 8 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них в Благовещенске – 3, Свободном – 3, Шимановске – 2.

В общей сложности, было зарегистрировано с нарастающим итогом 106 случаев COVID-19, из них 16 выздоровело, 1 человек умер. Из этого числа в Благовещенске 35 больных, Тынде – 23, Белогорске – 21, Серышевском районе (село Тавричанка – 6, село Бочкаревка – 1, село Томское – 1) – 8, Шимановске – 5, Свободном – 4, Зее – 3, Магдагачинском районе (п. Магдагачи) – 2, Прогрессе – 2, Ивановском районе (с.Крещеновка) – 1, Бурейском районе (п. Талакан) – 1, Завитинском районе (с. Успеновка) – 1.