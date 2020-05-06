В рамках международной «победной» акции в Амурской области высадили почти 600 деревьев

Почти 600 саженцев хвойных и лиственных деревьев, более 100 кустов сирени в Амурской области высажено сотрудниками лесничеств, ЖКХ, общественниками и волонтерами в рамках международных акций «Сад памяти» и «Сирень Победы». Массовые посадки прошли 6 мая. Жители региона также могут посадить деревья.

В Благовещенске в рамках акций «Сад Памяти» и «Сирень Победы» были высажены 75 елей и 30 саженцев сирени. Хвойные деревья появились по улице Мухина между Краснофлотской и Ленина, кустарники высадили на участке улицы Краснофлотской от Артиллерийской до Загородной.

«Международную акцию "Сад Победы" мы провели с соблюдением всех мер безопасности — дистанция и наличие у участников масок и перчаток. Представители Министерства лесного хозяйства предоставили ели из "Бурейского лесхоза", городское управление ЖКХ и МКП "ГСТК" обеспечили инвентарем, водой для поливки, утвердили место высадки и выкопали лунки», — рассказала руководитель амурского отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Алена Грицан.

В посадке деревьев участвовали и курсанты ДВОКУ, обучающиеся на «хорошо» и «отлично», имеющие безупречную воинскую дисциплину. В дальнейшем деревья будут закреплены за подразделениями, которые будут ухаживать за «Садом памяти».

«Наши деды и прадеды сделали огромное дело: подарили нам мирную жизнь, поэтому специалистам министерства почетно помогать волонтерам в проведении акции "Сад Памяти". Надеюсь, что деревья, которые были посажены во время нее, будут долгое время напоминать о людях, отстоявших Россию», - отметил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский.

Также 6 мая Шимановск, Белогорск, Свободный и Циолковский поддержали акцию по высадке аллей «Сирень Победы», которую инициировала Общероссийская общественная организация «Союз женщин России».

«В наше сложное время самое тяжелое было – это выполнить требование санитарных норм, не более 10 человек чтобы участвовали в высадке сирени. Нас поддержали Волонтеры Победы, представители ОНФ и медики-волонтеры. Самое сложное было ограничить всех, кто желал это делать. В центральной части России высаживают аллеи сирени, которые так и называются «Сорта Победы», нам по районированию они, к сожалению, не подходят, мы садим сорта сирени, которые приживаются на Дальнем Востоке.

Союз женщин России в рамках еще одной акции, «Женское лицо Победы », создал виртуальную выставку о женщинах, которые воевали, лицом этой акции выбрана Валентина Гризодубова - первая женщина - герой Советского Союза, которая совершила в 1938 году беспосадочный авиаперелет Москва-Дальний Восток», - прокомментировала председатель Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз женщин России» Жаккелина Орлова.

Жителям региона, находящимся на самоизоляции, предлагается присоединиться к акции другим способом: высадить саженец на своем участке, нанести его местоположение на интерактивную карту на сайте садпамяти2020.рф, разместить в соцсетях фотографии деревца с хештегом #СадПамятиДома и добавить рассказ о своих близких. Также на сайте есть возможность зарегистрироваться, рассказать, кому вы посвящаете своё дерево, чтобы впоследствии получить электронный сертификат, который будет напоминать вашей семье об этом событии.

Участвовать в кампании по высадке «Сада памяти» может каждый, то есть, создать место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить почтить своих павших родственников.

Организаторы акции «Сад памяти» – Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев. Акция стартовала 18 марта при поддержке Минприроды и Рослесхоза РФ. Всего на территории России и стран СНГ планируется высадить 27 миллионов деревьев – в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В Амурской области акция проходит до 25 мая, в ней принимают участие 14 городов и районов.