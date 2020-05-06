Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:55 0

В США продают дом, который никто не хочет брать и даром из-за паранормальных явлений

В США продают дом, который никто не хочет брать и даром из-за паранормальных явлений
Фото: https://www.facebook.com/Sylvia.C.McLain?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBxjRU65LrkA0W4V00igvcdHROUBtnJ0eazzFN5wOt_Gi-e6IMsXnV9FUJC6_GZF1KV-QolIkEX0H3y&hc_ref=ARSCbOM4k9Z7M7NzhklD1vAxP4HW1pP6wcB4vk8fe7859zXsXPjOfFj5-PFDxkRKQFY&fref=nf

Агент по недвижимости Сильвию Маклейн из Луизианы, США не может продать дом из-за его странного прошлого. К женщине обратились владельцы старого дома, построенного ещё в конце 20-х – начале 30-х годов XX века. Дело в том, что этот дом стал слишком мал и старомоден, а участок мал для того, чтобы строить рядом с ним ещё один. Поэтому хозяева дома отдают его бесплатно с условием, что его перевезут и отреставрируют. Но желающих мало не из-за цены, в которую обойдётся эта транспортировка, пишет Lad Bible.

У местных жителей этот дом пользуется не самой хорошей репутацией. Семья Доун Деклот владела этими землями ещё с 1890-х, поэтому женщина хорошо знакома с особенностями дома. Она утверждает, что с давнего времени с ними жил призрак её прабабушки Адель, которая любила готовить. Поэтому до сих пор, если оставить на плите какие-то кастрюли или сковородки, можно услышать, как кто-то гремит крышками и помешивает содержимое.

«Бабуля Адель была очень маленькой и худенькой. Она вовсе не злобный призрак, а вполне добродушный», – цитирует Life Доуну Деклот.

Однако не все согласны терпеть лишнего квартиранта. Предыдущий жилец даже вызывал охотников за призраками, чтобы те изгнали Адель из дома, но это не помогло. Не придаёт успеха в продаже и тот факт, что дом в целом выглядит жутковато и похож на своего известного товарища – дом из «Ужаса Амитивилля», у которого, к слову, на самом деле история ненамного лучше той, что показали в хоррор-фильме.

«Мы надеемся, что желающий всё же найдётся, ведь этот дом идеально подходит для тех, кто любит и ценит историю. Но в истории семьи Деклот эту главу пора закрыть. Но если мы не найдём покупателя, то дом придётся снести, как бы тяжело это для нас ни было», – сообщила Сильвия Маклейн.

Просмотров всего: 80

#жизнь

распечатать


Общество

Амурские семьи получили выплаты в 5 тысяч рублей, назначенные в связи с коронавирусом
В России и мире

Люди по всему миру увидели лица инопланетян у себя дома
Общество 1

Коронавирус помешал устроить массовую мойку памятников в Благовещенске
Происшествия 16

Скончалась юная амурчанка Саша Болотина, которая несколько лет боролась с онкозаболеванием
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь