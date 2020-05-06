В США продают дом, который никто не хочет брать и даром из-за паранормальных явлений

Агент по недвижимости Сильвию Маклейн из Луизианы, США не может продать дом из-за его странного прошлого. К женщине обратились владельцы старого дома, построенного ещё в конце 20-х – начале 30-х годов XX века. Дело в том, что этот дом стал слишком мал и старомоден, а участок мал для того, чтобы строить рядом с ним ещё один. Поэтому хозяева дома отдают его бесплатно с условием, что его перевезут и отреставрируют. Но желающих мало не из-за цены, в которую обойдётся эта транспортировка, пишет Lad Bible.

У местных жителей этот дом пользуется не самой хорошей репутацией. Семья Доун Деклот владела этими землями ещё с 1890-х, поэтому женщина хорошо знакома с особенностями дома. Она утверждает, что с давнего времени с ними жил призрак её прабабушки Адель, которая любила готовить. Поэтому до сих пор, если оставить на плите какие-то кастрюли или сковородки, можно услышать, как кто-то гремит крышками и помешивает содержимое.

«Бабуля Адель была очень маленькой и худенькой. Она вовсе не злобный призрак, а вполне добродушный», – цитирует Life Доуну Деклот.

Однако не все согласны терпеть лишнего квартиранта. Предыдущий жилец даже вызывал охотников за призраками, чтобы те изгнали Адель из дома, но это не помогло. Не придаёт успеха в продаже и тот факт, что дом в целом выглядит жутковато и похож на своего известного товарища – дом из «Ужаса Амитивилля», у которого, к слову, на самом деле история ненамного лучше той, что показали в хоррор-фильме.

«Мы надеемся, что желающий всё же найдётся, ведь этот дом идеально подходит для тех, кто любит и ценит историю. Но в истории семьи Деклот эту главу пора закрыть. Но если мы не найдём покупателя, то дом придётся снести, как бы тяжело это для нас ни было», – сообщила Сильвия Маклейн.