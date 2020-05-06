В Чигирях начали ремонтировать улицу Центральную

В селе Чигири Благовещенского района стартовали ремонтные работы улицы Центральной. Отремонтировать планируют участок в 1 километр от улицы Садовой до улицы Лесной.

На сегодняшний день там производятся разбивочные и демонтажные работы. В частности, идет разработка старого покрытия и основания на примыканиях, подготовка земельного полотна к установке дорожного и тротуарного бордюрного камня, демонтаж старого леерного ограждения. Планируется выполнить мероприятия по укладке дорожного покрытия, установить фонари и дорожные знаки. Также в графике производства работ значатся благоустройство тротуаров и устройство водосбросных сооружений с проезжей части.

Ремонт улицы проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего на выполнение работ по двум контрактам выделено 34 836 тысяч рублей федеральных средств. В эксплуатацию объект будет сдан подрядчиком к 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба амурского министерства транспорта и дорожного хозяйства.