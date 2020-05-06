Амурские семьи получили выплаты в 5 тысяч рублей, назначенные в связи с коронавирусом

Пенсионный фонд перечислил дополнительные ежемесячные выплаты амурским семьям по заявлениям, поступившим в апреле. Всего специалисты обработали 12 467 заявлений. Из них положительное решение принято в 10 606 случаях.

7 апреля 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных ежемесячных выплатах семьям, имеющим право на материнский капитал. Эта мера поддержки семей принята в связи с пандемией коронавируса. Размер выплаты составляет 5 000 рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет, выплачивается она дополнительно (не из средств маткапитала) в течение трех месяцев — с апреля по июнь. Обратиться с заявлением можно до 1 октября.

По предварительным расчетам, право на ежемесячные выплаты в связи с пандемией коронавируса имеют около 14 тысяч амурчанок. Клиентские службы ПФР в Амурской области начали принимать заявления 8 апреля. С 17 апреля пенсионный фонд в ежедневном режиме финансировал выплату.

«Граждане, чьи заявления поступали в территориальные органы ПФР в последнюю неделю апреля, получат выплаты в мае сразу за два месяца (за апрель и за май). Тем, кто уже получал средства в апреле, выплата за май будет перечислена до 15 числа. Теперь численность получателей выплаты будет увеличиваться за счет мам, у которых родятся дети до 1 июля 2020 года, а также за счет тех, кто не подавал заявление в апреле, а решил обратиться позже», — рассказала начальник отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда по Амурской области Наталья Белякова.

Подать заявление можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР в разделе «Материнский (семейный) капитал». Такая возможность доступна и на портале Госуслуг, а также лично в клиентских службах ПФР.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прием граждан осуществляется только по предварительной записи по номеру регионального колл-центра ОПФР — 8 (4162) 202-400 или по номеру «горячей линии» того территориального органа ПФР, к которому вы относитесь. Список телефонов размещен на сайте ПФР во вкладке «Структура Отделения» в разделе «Контакты региона». Записаться на прием можно и на сайте ПФР.