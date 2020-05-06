У медсестер и пациентки перинатального центра в Хабаровске выявили COVID-19

У двух медсестер хабаровского перинатального центра выявили коронавирусную инфекцию. Женщины работали в отделении патологии недоношенных детей, теперь его перевели в режим инфекционного госпиталя, сотрудники работают в масках, перчатках и в защитных халатах.

В официальном аккаунте медучреждения в Инстаграме сообщили, что тесты на COVID-19 регулярно делают всем медицинским работникам, независимо от их самочувствия. «У медсестер не было симптомов заболевания, и инфицирование коронавирусом было выявлено при плановом обследовании», – пояснили в больнице.

После получения результатов анализов сотрудниц отстранили от работы, контактировавших с ними людей начали обследовать. Инфекцию обнаружили и у одной из пациенток. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева. «Один случай у мамы новорожденного в отделении второго этапа выхаживания», – сказала она.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал велел проверить, как в медцентре соблюдается противоэпидемический режим.

В перинатальном центре отмечают, что от заражения коронавирусом не застрахован никто, особенно врачи, которые ежедневно выхаживают тяжелейших пациентов и передвигаются по всему краю и за его пределами, чтобы прийти на помощь больным. Уже более 100 медиков по всей России погибли в результате заражения COVID-19, пишет «РГ».