В Приамурье вахтовиков будут тестировать на коронавирус

В связи с распространением коронавируса для предприятий, привлекающих в Амурскую область вахтовиков, разработаны строгие правила. Они регламентируют проведение анализов на коронавирусную инфекцию, обсервацию новоприбывших граждан и прочие меры предосторожности.

Всем предприятиям рекомендовано максимально снизить число граждан из других регионов РФ, привлекаемых на вахту или временно отказаться от перевахтовки.

Эту тему обсудили на заседании оперативного штаба. Было отмечено, что в регионе функционируют около 100 предприятий, где задействовано более 45 тысяч вахтовых работников. В правительстве региона уже определены министерства, которые будут курировать эти предприятия в зависимости от сфер деятельности.

«Эпидпроцесс в Амурской области нарастает. Мы видим существенные риски по целому рядку отраслей. Прежде всего, это отрасли, где идет привлечение трудовых ресурсов из-за пределов Приамурья», – отметила руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

На заседании штаба о текущих и планируемых мерах доложили руководители крупных золотодобывающих, дорожных, строительных предприятий.

У предприятий разных сфер, как правило, своя специфика работы. Поэтому было решено, что каждая компания составит подробный план действий, в котором будет расписана вся логистика, санитарные мероприятия, отмечены объекты для обсервации и организации раздельного проживания разных групп вахтовых рабочих.

«Мы понимаем, что остановка таких компаний – это мощный удар по всей экономике. Понимаем, что без релокации рабочих многие предприятия просто встанут. Поэтому нам необходимо принять все меры для того, чтобы работа продолжалась, а возможные риски были максимально снижены. Обязательно составьте подробные схемы разделения потоков рабочих, определите объекты для обсервации и изоляции. Настоятельно рекомендую срочно озаботиться привлечением в штат врачей. Вы должны знать, что необходимо делать в случае реализации неблагоприятного сценария», – обратился губернатор Амурской области Василий Орлов к руководству компаний, использующих вахту.

На заседании также отметили, что многие предприятия уже продлили срок вахты работникам, прибывшим в Приамурье ранее. Тем не менее, ряду компаний в скором времени потребуется релокация трудовых ресурсовя, сообщает амурское правительство. Это станет возможным лишь тогда, когда «дорожные карты» по организации такой деятельности, предоставленные в оперативный штаб, будут утверждены на уровне рравительства области и регионального управления Роспотребнадзора.