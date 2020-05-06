У частных садов Амурской области осталось всего несколько дней, чтобы заявиться на грант для создания дополнительных мест

Министерство образования и науки Амурской области продолжает отбор организаций дошкольного образования, которые получат гранты на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Всего на оказание такой поддержки из бюджетов разных уровней выделено 3,7 миллиона рублей.

На субсидии могут рассчитывать организации (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по образовательным программам дошкольного образования (в том числе адаптированным), а также реализующие присмотр и уход за детьми.

Заявки принимают в министерстве образования и науки Амурской области по адресу в Благовещенске: улица Шимановского, 8, кабинет 206 (отдел общего образования). Срок окончания приема заявок – 8 мая.

Контактные телефоны для получения консультаций: 8 (4162) 226-508 (начальник отдела Продашанов Дмитрий Анатольевич), 226-238 (ведущий консультант отдела Бахметьева Надежда Александровна).



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