В Белогорске отопительный сезон станет самым продолжительным за последние 12 лет

В Приамурье завершается отопительный сезон. Первыми отключили отопление в домах Ивановского района – 5 мая и Благовещенска – 6 мая. А вот в Белогорске батарее останутся горячими еще неделю.

«Отменил распоряжение об окончании отопительного сезона с 6 мая и продлил его до 12 мая. Таким образом, этот отопительный сезон за последние 12 лет станет самым продолжительным – 224 дня», – написал в своем инстаграм-аккаунте Станислав Мелюков.

«Это связано с тем, что погода неустойчивая. Об этом я предупреждал заранее, что отопительный сезон закончится 6 или 12 мая в зависимости от погодных условий», – прокомментировал по телефону глава Белогорска.

В 2019 году Белогорск стал первым муниципальным образованием Амурской области завершившим отопительный период – 29 апреля. Полностью отопительный период 2018-2019 годов в регионе завершился 31 мая в селе Златоустовск Селемджинского района.

Отключение отопления в домах проводится по решению глав муниципалитетов, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке +8° С, напоминают в пресс-службе областного правительства.

«Отопительный период 2019-2020 годов прошел в Приамурье в штатном режиме. По данным на 23 апреля было зарегистрировано 33 технологических отказа на объектах ЖКХ. За аналогичный период прошлого отопительного периода таких отказов было 57, – рассказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев. – Сейчас предстоит большая работа по подготовке к предстоящему отопительному периоду. Для чего в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» в 2020 году планируется замена 88 котлов, установка 3 модульных автоматизированных котельных, замена более 4 км тепловых сетей, замена 3,4 километра водопроводных сетей, замена 200 метров канализационных сетей, бурение 6 скважин питьевого водоснабжения. На данные цели планируется направить 330 миллионов рублей».

Согласно планам министерства ЖКХ, в отопительном периоде 2020-2021 годов будет заготовлено более 1 638 тысяч тонн угля, почти 43 тысячи тонн мазута и более 10 тысяч тонн дров. Подготовку к предстоящему отопительному периоду с 12 мая начнут и коммунальные службы. ООО «Амурские коммунальные системы» начнут подготовку объектов теплоснабжения в Благовещенске.

Согласно составленному в «АКС» графику, первые отключения горячего водоснабжения в областном центре начнутся 12 мая. В этот день стартуют гидравлические испытания. Без горячего водоснабжения останется почти весь город.