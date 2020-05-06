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6мая
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сегодня, 16:23 4

В Приамурье стало еще на 8 заболевших коронавирусом больше

В Приамурье стало еще на 8 заболевших коронавирусом больше
Фото: https://orenburg.media/

По состоянию на 6 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 8 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них в Благовещенске – 3, Свободном – 3, Шимановске – 2. С нарастающим итогом в регионе выявлено 106 случаев COVID-19.

Из этого числа в Благовещенске 35 больных, Тынде – 23, Белогорске – 21, Серышевском районе (село Тавричанка – 6, село Бочкаревка – 1, село Томское – 1) – 8, Шимановске – 5, Свободном – 4, Зее – 3, Магдагачинском районе (п. Магдагачи) – 2, Прогрессе – 2, Ивановском районе (с.Крещеновка) – 1, Бурейском районе (п. Талакан) – 1, Завитинском районе (с. Успеновка) – 1.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: бессимптомная форма – 34,9 %, пневмония – 34,9 %, ОРВИ – 30,2 %. Ранжирование заболевших по возрастной структуре: 30-49 лет – 34,0 %, 50-64 лет – 23,6 %, 18-29 лет – 16,0 %, старше 65 лет – 14,2 %, 7-14 лет – 5,7 %, 1-6 лет – 2,8 %, 15-17 лет – 2,8 %, до года – 0,9 %.

Ранжирование заболевших по социальному статусу: работающие граждане – 44,3 %, воспитанники/учащиеся – 12,3 %, пенсионеры – 11,3 %, работники медицинских организаций – 7,5 %, прочие – 24,6 %.

16 человек выписаны из стационара с выздоровлением. 90 заболевших продолжают получать необходимое лечение.

По результатам проведённых эпидемиологических расследований установлено, что в 51,9 % случаев заражения произошло в семье и близком окружении, в 48,1 % – за пределами Амурской области и в пути следования.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 827 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находятся 733 человека, в изоляторах – 94 человека.

По состоянию на 6 мая проведено 16 833 исследований на новую коронавирусную инфекцию, сообщает областное правительство.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    7 минут назад

    опять 25, плюсуйте тогда Еврейку и Хаб. Раз у Вас тут Приамурье, Амурка пишите тогда))))

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 минуты назад

    Почему все таки не дают информацию по районам города, хотя бы пересечение улиц. К примеру у меня много коллег проживающих за городом, Чигири, Марково, за Зейским мостом. Все после работы едут в магазины, аптеки и т.п.. Они могли бы избегать тех районов где выявлены заражённые.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 минута назад

    Хотя бы добавили "Среднее" Приамурье

  • Tуман

    Tуман
    1 минута назад

    А в России на 10 559 больше

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