Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:16 0

Земле предсказали наступление катастрофической жары через 30 лет

Земле предсказали наступление катастрофической жары через 30 лет
Фото: klimkin с сайта Pixabay

Глобальное потепление может превратиться в катастрофическую жару уже через 30 лет. Всему виной выбросы углекислого газа.

В первую очередь, необратимые изменения заметят жители жарких стран, к 2050 году температура там может стать опасной для жизни бедных слоев населения. А среднегодовые показатели в 30 % стран будут на уровне +29 градусов. Сейчас такая температура в течение всего года наблюдается только на 1 % территории планеты.

Главной причиной, почему Земля необратимо нагревается, ученые называют постоянные выбросы углекислого газа в атмосферу, сообщает «360». Из-за этого климат меняется постепенно на всей территории планеты. Такое отношение к природе может сказаться на жителях в следующие 50 лет. И это еще не самый худший сценарий, уверены эксперты.

В это же время синоптики уже заявили о том, что рекордно жарким станет наступающее лето.

Просмотров всего: 326

#наука #природа

распечатать


Общество 8

Амурские синоптики: почти всегда конец отопительного сезона совпадает с волной холодов
Происшествия 10

Трое амурчан попались на мытье золота в заказнике (фото)
Общество 8

В Приамурье заканчивают обустройство уникальной теплицы для деревьев
Общество 6

Жуткая красота: в небе над Благовещенском запечатлели оптический феномен
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь