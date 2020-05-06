Архиепископ Лукиан: мнение атеистически настроенных людей нас не волнует, строительство согласовано (видео)

В интервью глава епархии рассказал, что «решение было озвучено лет 5 тому назад… построить маленькую церковь рядом, чтобы на этом месте совершать богослужения, проводить сбор для возрождения Троицкого собора, бывшего монастыря…».

Албазинскую икону в храм Албазинской иконы Божией матери перевозить не будут, рассказал архиепископ Лукиан.

«Она исторически всегда находилась в кафедральном соборе, и будет всегда находиться там. Мы надеемся, что эта икона будет находиться и в новом кафедральном соборе, который будет отстроен на набережной Амура», — рассказал архиепископ.

Руководитель епархии пояснил, что название храму было выбрано по причине того, что до сих пор не было храма, посвященного главной святыне Дальнего Востока — Албазинской иконе Божией Матери. Только был открыт женский монастырь в селе Среднебелая в Ивановском районе.

На вопрос, с чем связано место строительства храма в сквере, где прежде находился Шадринский собор, архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан пояснил:

«Место женского монастыря. Сохранились несколько корпусов этого монастыря, не весь — несколько корпусов. Это особая охранная зона. Маленький новый храм построен вне тех охраняемых зон, на которых располагались Троицкая церковь, собор Шадринский, как мы сегодня его именуем, и другие здания, потому что эта земля под особой охраной. Все остальное согласовано официально».

По поводу проводившихся жертвователями сборов на восстановление Шадринского собора, архиепископ пояснил, что приход имеет юридическую общину, и есть с кого спрашивать.

«Я насколько знаю, на этом месте было много разных общин. Даже я некоторое время занимался этим приходом. Каждый на свой лад, очень искренне, с усердием занимался проблемами этой стройки. Всех объединяло одно: не было денег. И те кружки, которые были расставлены по городу, они оказывались пустыми. Это крохи. Это очень маленькое количество этих денюшек… По моему благословению эти кружки заменены… Община несет ответственность за прошлое этого места и за счет. Но это небольшие деньги: миллион-полтора, за много десятков лет. А те фонды, кто пытался по началу помогать — они тоже были безденежными. Они отошли от дела. Суммы, мне кажется, были потрачены на разборку кинотеатра… Сумма осталась за Троицким собором. Сегодня могут нафантазировать… Маленькая церковь строится на другие средства, это другая касса. Надо сегодня поддержать этот маленький храм, объявления, сборы, обращения на строительство Троицкого собора — на них возложена эта ответственность. Чтобы кто-то был ответственным: есть отец-настоятель, есть община. Мне надо с кого-то спрашивать, не просто слушать фантазии. Работа началась», — пояснил архиепископ.

По мнению главы Благовещенской епархии, возрождение Троицкого собора невозможно. Пока.

«В прошлом наобещали настолько, что даже развалили кинотеатр. Потом я с удивлением отношусь к прошлому времени, что пообещали построить храм. Это не задача светской власти, а задача церкви…. Поменялись времена и этот проект просто остыл. Поэтому решение во что бы то ни стало это место, которое передано епархии, сделать его охраняемым и построить маленькую церковь. В истории церкви есть примеры, что сначала строились маленькие храмы, а рядом потом большие. Это будет очень затратный проект, часть территории занято другими организациями. Я был в подобном храме в Санкт-Петербурге, он уже возрождается больше 30 лет. И на сегодня они еще работают над документацией, там ведутся работы.

Нельзя десятками лет держать землю и ничего не делать. Многие годы на пустыре собирались пьяницы, бомжи. У православной церкви есть опыт: если мы не можем построить большое, мы строим маленькую церковь и потихоньку собираем средства и подводим к тому, что будет построен большой храм. Надеюсь, это будет Троицкий Собор женского монастыря в честь Албазинской иконы Божией Матери... Для устроения монастыря необходимо не одна церковь, а несколько строений. Мы хотим сделать сквер, огороженный, где все желающие смогут гулять», — пояснил архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

По поводу появления публикаций с вопросами краеведов, у главы епархии тоже есть мнение.

«Это группа людей, которая всегда так себя проявляет, по отношению к любой стройке. Это происходило с храмом Блаженной Ксении Петербургской. Эти же люди кричали "а зачем, кому это надо Триумфальную арку", по рассказам моих друзей», — заявил глава епархии.

На вопрос, нельзя ли Шадринский собор «передвинуть» на «Золотую милю», архиепископ справедливо заметил, что «нельзя играть с историей». На намывной территории будет построен другой собор по согласованному проекту. По словам архиепископа, хорошо, если город будет застроен в нужных местах храмами в разных стилях.

«Приходит время, когда многое надо пересматривать. Очень долгое время мы ни на что не претендовали: не выгоняли с монастырских корпусов учебное заведение (Благовещенский политехнический колледж. — прим.ред.), мы создали новый монастырь в честь Албазинской иконы. Мы всегда пытались решить проблему культурно… Но, может, в будущем очень многое можно пересмотреть, общаясь вместе с соседями, которые трудятся в охранной зоне, пользуются монастырской землей. Они тоже должны участвовать в этом деле.

Место закреплено и передано православной церкви, поэтому мнение людей далеких от церкви, атеистически настроенных, радикально настроенных, нас не волнует. Они по-другому не умеют», — заключил правящий архиерей.